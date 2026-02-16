Sprache soll Bahnstrecke rasch auf Schiene bringen

Fährt man die Strecke mit dem Auto ab, benötigt man lediglich eine Viertelstunde: Ein Grund mehr, dass Eisenbahnfreunde dies- und jenseits der Grenze Dampf machen, um die stillgelegte Bahnverbindung zwischen dem Wein- und Waldviertel, die Strecke von Zellerndorf im Pulkautal bis Sigmundsherberg, wieder zu reaktivieren. Federführend für die Beendigung des Dornröschenschlafes ist dabei das Eisenbahnmuseum in Sigmundsherberg, das enge Verknüpfungen mit Bahnfreunden in Tschechien pflegt: Denn zwischen Wien und Znaim spannte sich einst ein viel genutztes Bahnnetz.