Salzburgs Frauen dürfen jetzt vom Finale träumen

Valentina Illinger bescherte nach neun Minuten in Folge eines Eckballs die frühe Führung für die Gäste. Für die 18-jährige Salzburgerin war es der erste Treffer im Erwachsenenfußball. Die Gäste hatten die Partie an der Linzer Donau auch in der Folge im Griff. In Hälfte zwei belohnten sich die Bullen erneut. Stürmerin Tina Krassnig schoss den Ball perfekt unter die Latte und sorgte für den Endstand. Ob das Team schon an das Finale denkt? „Träumen darf man, wir nehmen einfach die nächste Hürde und freuen uns auf das Halbfinale.“