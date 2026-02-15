Ein Stück Ski-Geschichte ist zu Ende erzählt

Die damals 22-Jährige sorgte mit ihrer Sternstunde auch für den Start eines historischen Laufs der Alpin-Asse aus dem Bundesland. Denn seither gab es in dieser Sportart immer Einzel-Medaillen beim größten Ereignis der ganzen Welt für das Salzburger Konto. Hermann Maier, Anna Veith, Marcel Hirscher und Co. schrieben Geschichte. Mirjam Puchner trug sich 2022 in Peking mit Silber ebenfalls in die Alpin-Annalen ein. Vier Jahre später in Italien konnte die Pongauerin ihr Kunststück aber nicht mehr wiederholen. Auch Stefan Brennsteiner, vor vier Jahren noch mit Team-Gold, blieb ohne die sehnlichst erhoffte Medaille. Der Pinzgauer konnte es nicht abwenden: Das Ende der Super-Ski-Serie ist seit Samstag amtlich. Das mögen viele Fans und Beobachter schade finden. Verwunderlich ist es aber nicht.