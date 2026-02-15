Viele Alko- und Drogensünder aus Verkehr gezogen

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das haben sich am Faschingssamstag etliche Salzburger gedacht. Ein paar Partyhungrige haben jedoch auf mögliche Konsequenzen gepfiffen und sich noch in der Nacht betrunken oder unter Drogeneinfluss ans Steuer ihres Autos gesetzt ...
Für die Salzburger Polizei bedeutete das Arbeit im Akkord: Bereits am Samstagvormittag wurde ein 33-Jähriger auf der Alpenstraße in Salzburg Stadt mit 1,06 Promille erwischt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen.
Ein 29-jähriger Pkw Lenker, der auf der Münchner Bundesstraße unterwegs war, wies trotz negativem Alkovortest Symptome einer möglichen Beeinträchtigung auf. Der Speicheltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt.
Seine kurze Zeit hinterm Steuer schon wieder abschreiben kann ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer: Er wurde in Salzburg Stadt mit 1,26 Promille erwischt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.
Vier weitere Drogenlenker (33, 22, 27, 27 Jahre alt) flogen bei Kontrollen in Hof bei Salzburg und abendlichen Kontrollen rund ums Salzburger Messezentrum auf.
Wirklich gar nichts gelernt hatte ein 39-Jähriger: Sein Alkomattest verlief mit 1,06 Promille positiv. Führerschein gab es hier keinen zum Abnehmen: Der Mann hatte diesen bereits durch die gleiche Übertretung im Jänner verloren...
