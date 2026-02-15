Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Am Faschingssamstag

Viele Alko- und Drogensünder aus Verkehr gezogen

Salzburg
15.02.2026 15:30
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Martin A. Jöchl)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Man muss die Feste feiern, wie sie fallen. Das haben sich am Faschingssamstag etliche Salzburger gedacht. Ein paar Partyhungrige haben jedoch auf mögliche Konsequenzen gepfiffen und sich noch in der Nacht betrunken oder unter Drogeneinfluss ans Steuer ihres Autos gesetzt ...

0 Kommentare

Für die Salzburger Polizei bedeutete das Arbeit im Akkord: Bereits am Samstagvormittag wurde ein 33-Jähriger auf der Alpenstraße in Salzburg Stadt mit 1,06 Promille erwischt. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt, der Führerschein vorläufig abgenommen.

Ein 29-jähriger Pkw Lenker, der auf der Münchner Bundesstraße unterwegs war, wies trotz negativem Alkovortest Symptome einer möglichen Beeinträchtigung auf. Der Speicheltest reagierte positiv auf Cannabis und Kokain. Der Führerschein wurde an Ort und Stelle abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. 

Lesen Sie auch:
Der Wagen wurde aus dem Fluss geborgen.
Mit Mamas Auto
Spritztour von 16-Jährigem endete in einem Fluss
15.02.2026

Seine kurze Zeit hinterm Steuer schon wieder abschreiben kann ein 20-jähriger Probeführerscheinbesitzer: Er wurde in Salzburg Stadt mit 1,26 Promille erwischt. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein vorläufig abgenommen.

Vier weitere Drogenlenker (33, 22, 27, 27 Jahre alt) flogen bei Kontrollen in Hof bei Salzburg und abendlichen Kontrollen rund ums Salzburger Messezentrum auf.

Wirklich gar nichts gelernt hatte ein 39-Jähriger: Sein Alkomattest verlief mit 1,06 Promille positiv. Führerschein gab es hier keinen zum Abnehmen: Der Mann hatte diesen bereits durch die gleiche Übertretung im Jänner verloren...

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.02.2026 15:30
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
195.854 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
146.113 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.634 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
792 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
730 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf