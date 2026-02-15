Vorteilswelt
Beim Maskenball

Großarler Bergretter feierten für die gute Sache

Salzburg
15.02.2026 09:30
Die Besucher punkteten mit selbstgebastelten Kostümen
Die Besucher punkteten mit selbstgebastelten Kostümen
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Auch die Bergrettung Großarl feierte am Faschingssamstag – mit einer ordentlichen Prise Humor. Denn die alpinen Helfer luden zum traditionellen Maskenball in den Sport- und Kultursaal Großarl. Als Ansporn galt die Maskenprämierung kurz vor Mitternacht.

0 Kommentare

Gute Karten hatte, wer sein Kostüm selbst gebastelt hatte. Viele Gäste legten sich durchaus ins Zeug und zeigten am Faschingssamstag ihre Verwandlungskünste.

Bei den Kostümen wurden die Gäste kreativ
Bei den Kostümen wurden die Gäste kreativ

Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte die oberösterreichische Showband „Keep Cool“. Fehlen durfte außerdem auch eine große Tombola nicht.

Was den Bergrettern abseits des Spaßes wichtig ist: Es wurde für einen guten beziehungsweise nützlichen Zweck gefeiert: Der Reinerlös des Balls fließt in die Ausbildung und Ausrüstung der Bergrettung Großarl.

Mit schlechtem Gewissen brauchte nach der langen Partynacht am nächsten Morgen also niemand aufzuwachen.

Salzburg
15.02.2026 09:30
Salzburg

