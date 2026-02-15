Großarler Bergretter feierten für die gute Sache

Auch die Bergrettung Großarl feierte am Faschingssamstag – mit einer ordentlichen Prise Humor. Denn die alpinen Helfer luden zum traditionellen Maskenball in den Sport- und Kultursaal Großarl. Als Ansporn galt die Maskenprämierung kurz vor Mitternacht.
Gute Karten hatte, wer sein Kostüm selbst gebastelt hatte. Viele Gäste legten sich durchaus ins Zeug und zeigten am Faschingssamstag ihre Verwandlungskünste.
Für die musikalische Untermalung des Abends sorgte die oberösterreichische Showband „Keep Cool“. Fehlen durfte außerdem auch eine große Tombola nicht.
Was den Bergrettern abseits des Spaßes wichtig ist: Es wurde für einen guten beziehungsweise nützlichen Zweck gefeiert: Der Reinerlös des Balls fließt in die Ausbildung und Ausrüstung der Bergrettung Großarl.
Mit schlechtem Gewissen brauchte nach der langen Partynacht am nächsten Morgen also niemand aufzuwachen.
