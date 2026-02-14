Alko-Lenker prallte in geparkte Pkws und flüchtete

Ein offensichtlich betrunkener 37-Jähriger hat Freitagabend bei einem Pkw-Unfall in Zell am See im Salzburger Pinzgau zwei parkende Autos und eine Hausmauer beschädigt und anschließend Fahrerflucht begangen. Zuvor machte er schon Ärger in einem Gastro-Lokal.
Nach einem Handgemenge in einem Lokal, zu dem die Polizei gerufen wurde, wollte der offensichtlich betrunkene Mann mit seinem Auto wegfahren. Die Beamten versuchten den Betrunkenen anzuhalten, mussten aber mit einem Sprung zur Seite ausweichen, um nicht angefahren zu werden, berichtete die Exekutive.
Unmittelbar danach kollidierte der Pkw des 37-Jährigen mit einem abgestellten Fahrzeug. Dieses wurde gegen ein weiteres parkendes Auto geschleudert, das schließlich gegen eine Hausmauer krachte.
Der 37-Jährige flüchtete zu Fuß vom Unfallort. Eine Fahndung verlief vorerst negativ. Fahrzeuge und Hausfassade wurden beschädigt.
