Zwei Comebacks freuen die Bullen zum Auftakt

Der Kader blieb im Vergleich zum Herbst fast gleich. Nur Lea Krinzinger und Emily Schimm haben sich dem Cup-Gegner angeschlossen. Mit den Comebacks von Alessia Pamminger und Katja Wienerroither gibt es aber zwei Spielerinnen, die im kompletten Herbst verletzt ausgefallen waren. „Sie sind ganz normal im Training, natürlich noch nicht bei 100 Prozent. Aber ein paar Minuten gehen sich aus“, ist Winkler froh, dass bis auf Maria-Anna Ganisl alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. „Wir haben ein bisschen die Qual der Wahl aktuell.“