Zwei Comebacks freuen die Bullen zum Auftakt

Für Salzburgs Frauen wird es im ersten Pflichtspiel des neuen Jahres gleich richtig ernst. Im Cupspiel bei Blau-Weiß Linz geht es um den erneuten Aufstieg ins Halbfinale. Das Team von Trainer Dusan Pavlovic ist durch die Rückkehr von zwei starken Spielerinnen noch gefährlicher als im Herbst.
Siegen oder fliegen. So lautet das Motto des ersten Pflichtspiels im neuen Jahr für die Fußballerinnen von Red Bull Salzburg. Bei Blau-Weiß Linz/Kleinmünchen geht es Sonntag (18.30) im Cup um den ersten Halbfinaleinzug unter dem neuen Namen. In der Vorsaison stand das Team – noch als FC Bergheim – nach Sieg über die Linzerinnen ebenfalls unter den Top vier. „Wir wollen ins Halbfinale, aber der Cup hat bekanntlich eigene Gesetze“, betont Bernd Winkler, der Sportboss der Frauenabteilung der Bullen.
Der Kader blieb im Vergleich zum Herbst fast gleich. Nur Lea Krinzinger und Emily Schimm haben sich dem Cup-Gegner angeschlossen. Mit den Comebacks von Alessia Pamminger und Katja Wienerroither gibt es aber zwei Spielerinnen, die im kompletten Herbst verletzt ausgefallen waren. „Sie sind ganz normal im Training, natürlich noch nicht bei 100 Prozent. Aber ein paar Minuten gehen sich aus“, ist Winkler froh, dass bis auf Maria-Anna Ganisl alle Spielerinnen zur Verfügung stehen. „Wir haben ein bisschen die Qual der Wahl aktuell.“
Erster Lizenzantrag wartet
Neben dem sportlichen Geschehen musste sich der Leiter der Damenabteilung zuletzt auch um den Lizenzantrag kümmern, den es heuer auch erstmals bei den Frauen gibt. „Es läuft ähnlich wie bei den Männern, teilweise nicht so streng“, spricht der 46-Jährige die Kriterien rund um die Finanzen, Infrastruktur sowie Personal an. Salzburg hat bis 2. März Zeit, die Unterlagen für die internationale Lizenzierung zu beantragen. „Wir sind da guter Dinge“, ist Winkler gelassen.
Ein besonderes Highlight wartet auch auf die U16 des Salzburger Frauenteams. Im August ist es neben Klubs wie Arsenal, Chelsea oder Bayern München beim London Cup dabei.
