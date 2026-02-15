Eisiger Metzgersprung ins kalte Wasser

Am Sonntag war es im Hof des Stifts St. Peter für 13 Gesellinnen und Gesellen bei diesmal eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall wieder so weit. Den Brauch gibt es seit mehr als 500 Jahren. Dabei war er bis ins Jahr 1980 rund 200 Jahre wegen „unsittlicher Ausschweifungen“ ausgesetzt.