Eisiger Metzgersprung ins kalte Wasser
500 Jahre Tradition
Den erfolgreichen Abschluss ihrer Lehrzeit feiern die Salzburger Metzgergesellen traditionell mit einem Sprung ins kalte Wasser. Dabei sollen die Gesellen von den Sünden der Lehrzeit reingewaschen werden.
Am Sonntag war es im Hof des Stifts St. Peter für 13 Gesellinnen und Gesellen bei diesmal eisigen Temperaturen und leichtem Schneefall wieder so weit. Den Brauch gibt es seit mehr als 500 Jahren. Dabei war er bis ins Jahr 1980 rund 200 Jahre wegen „unsittlicher Ausschweifungen“ ausgesetzt.
Auf den Sprung ins kalte Nass folgte noch das Schwingen der 40 Kilogramm schweren Zunftfahne. Im Anschluss wurden im Rahmen einer Festsitzung noch zehn Jungmeister ausgezeichnet.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.