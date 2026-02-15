Nur ein Bulle verdiente sich die Note „stark“

Beim 1:1 gegen den GAK zeigte Salzburg bei weitem nicht das, was sie eigentlich können. Viele Spieler blieben weit hinter den Erwartungen. Folgend die Bullen-Noten im Detail.
UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt
Alexander Schlager 3
Beim 0:1 konnte er nicht viel machen. Sonst da, wenn er gebraucht wurde.
Stefan Lainer 2
Fand zunächst nicht ins Spiel, steigerte sich dann etwas. Defensiv solide.
Joane Gadou 3
Teilweise hatten er und Drexler Abstimmungsfehler. Mit seiner Schnelligkeit löste er kritische Momente.
Tim Drexler 2
Wirkte nicht immer sicher. Beim 0:1 fälschte er die Kugel unglücklich ab.
Frans Krätzig 4
Ein Aktivposten. Schaltete sich vorne ein, lieferte die Vorlage beim 1:1. Hatte die meisten Ballkontakte (95).
Mads Bidstrup 2
Unauffällig im Zentrum. Konnte im Spiel keine wirklichen Akzente setzen.
Soumaila Diabate 3
Nicht so stark wie zuletzt, aber besser als Bidstrup.
Sota Kitano 1
Der Japaner war völlig abgemeldet und blieb zurecht zur Pause draußen.
Kerim Alajbegovic 3
Schoss viermal aufs Tor und war auch sonst bemüht. Traf aber immer wieder falsche Entscheidungen.
Edmund Baidoo 2
Eine Großchance vergab er kläglich. Sonst blieb er ziemlich unsichtbar.
Karim Konate 3
Erzielte sein erstes Saisontor per Volley. Hätte aber öfter treffen können.
Maurits Kjaergaard 2
Sein Wechsel brachte nicht die gewünschte Wirkung.
Damir Redzic 3
Gab ein solides Debüt.
Karim Onisiwo 2
Ohne Akzente.
Clement Bischoff 2
Siehe Onisiwo.
Trainer Thomas Letsch 2
Seine Startelf war erneut enttäuschend. Die Joker blieben komplett blass.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.