Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen-Noten im Detail

Nur ein Bulle verdiente sich die Note „stark“

Salzburg
15.02.2026 18:14
Tim Drexler (li.) hatte ein unglückliches Startelfdebüt.
Tim Drexler (li.) hatte ein unglückliches Startelfdebüt.(Bild: APA/ERWIN SCHERIAU)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Beim 1:1 gegen den GAK zeigte Salzburg bei weitem nicht das, was sie eigentlich können. Viele Spieler blieben weit hinter den Erwartungen. Folgend die Bullen-Noten im Detail.

0 Kommentare

UNSER NOTENSCHLÜSSEL: 6 teamreif, 5 sehr stark, 4 stark, 3 Durchschnitt, 2 schwach, 1 nicht sein Tag, 0 zu kurz eingesetzt

Alexander Schlager 3
Beim 0:1 konnte er nicht viel machen. Sonst da, wenn er gebraucht wurde.

Stefan Lainer 2
Fand zunächst nicht ins Spiel, steigerte sich dann etwas. Defensiv solide.

Joane Gadou 3
Teilweise hatten er und Drexler Abstimmungsfehler. Mit seiner Schnelligkeit löste er kritische Momente.

Joane Gadou (re.).
Joane Gadou (re.).(Bild: GEPA)

Tim Drexler 2
Wirkte nicht immer sicher. Beim 0:1 fälschte er die Kugel unglücklich ab.

Frans Krätzig 4
Ein Aktivposten. Schaltete sich vorne ein, lieferte die Vorlage beim 1:1. Hatte die meisten Ballkontakte (95).

Mads Bidstrup 2
Unauffällig im Zentrum. Konnte im Spiel keine wirklichen Akzente setzen.

Soumaila Diabate 3
Nicht so stark wie zuletzt, aber besser als Bidstrup.

Lesen Sie auch:
Kjaergaard (M.) sucht schon lange seine Form.
Salzburgs Kjaergaard
Einstiger Überflieger sucht weiterhin seine Form
15.02.2026
Erneut verletzt
Bullen-Talent ist weiterhin vom Pech verfolgt
14.02.2026

Sota Kitano 1
Der Japaner war völlig abgemeldet und blieb zurecht zur Pause draußen.

Kerim Alajbegovic 3
Schoss viermal aufs Tor und war auch sonst bemüht. Traf aber immer wieder falsche Entscheidungen.

Edmund Baidoo 2
Eine Großchance vergab er kläglich. Sonst blieb er ziemlich unsichtbar.

Karim Konate 3
Erzielte sein erstes Saisontor per Volley. Hätte aber öfter treffen können.

Karim Konate traf zum Ausgleich.
Karim Konate traf zum Ausgleich.(Bild: GEPA)

Maurits Kjaergaard 2
Sein Wechsel brachte nicht die gewünschte Wirkung.

Damir Redzic 3
Gab ein solides Debüt.

Karim Onisiwo 2
Ohne Akzente.

Clement Bischoff 2
Siehe Onisiwo.

Trainer Thomas Letsch 2
Seine Startelf war erneut enttäuschend. Die Joker blieben komplett blass.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.02.2026 18:14
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
196.086 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
147.159 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.756 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Oberösterreich
FPÖ macht mit Fake-Mail Stimmung gegen Migranten
808 mal kommentiert
FPÖ-Chef Manfred Haimbuchner veröffentlichte die Fake-Nachricht.
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
734 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Olympia
Brignone rast zu Gold-Double, Scheib geht leer aus
732 mal kommentiert
Thea Louise Stjernesund, Federica Brignone und Sara Hector (von li. nach re.) strahlen mit der ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf