Die falsche Fährte des Schützen am Gnigler Tatort

Aus 9,15 Meter Entfernung traf das Projektil den ungarischen Einbrecher (31) im Garten des Einfamilienhauses und drang in den Hinterkopf ein. Es war der letzte Schuss des Salzburger Hausbesitzers am 31. Juli 2025 – ein gezielter Todesschuss aus kniender Position, abgefeuert aus der 9-mm-Pistole des Sportschützen. Weil er die Schulter treffen wollte, wie er laut Anklage aussagte.