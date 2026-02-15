Einstiger Überflieger sucht weiterhin seine Form

Verletzung bremste ihn aus

Doch aufgrund einer letztlich komplizierteren als erwarteten Sprunggelenkverletzung verpasste Kjærgaard das gesamte Frühjahr und kam erst zu Beginn dieser Saison zurück. Zu seiner alten Form fand er bisher aber nicht. Ganz im Gegenteil: Der einstige Überflieger, der den Anspruch hat, ein Führungsspieler zu sein, ist derzeit ein Schatten seiner selbst. Im Frühjahr schaffte er es noch kein einziges Mal in die Startelf, er hat im offensiven Mittelfeld derzeit das Nachsehen gegenüber Kerim Alajbegovic und Sota Kitano.