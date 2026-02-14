Mann verletzte seine Lebensgefährtin und Tochter

Drama am Glockner: Wie Kerstin G. ihr Leben verlor
In der Nacht auf den heutigen Valentinstag lief in Hallwang bei Salzburg eine Familienstreitigkeit aus dem Ruder. Ein 43-jähriger Vater wurde seiner Lebensgefährtin (39) und der gemeinsamen Tochter (12) gegenüber handgreiflich.
Die beiden Frauen wurden dabei verletzt. Zugetragen hatte sich der Streit in der gemeinsamen Wohnung des Paares.
Die hinzugerufene Polizei sprach ein Betretungs- und Annäherungsverbot für den 43-Jährigen aus. Der Mann wurde in die Justizanstalt Salzburg gebracht.
