Mauterndorf wurde zur Faschings-Hochburg

Wer glaubt, Villach sei die Narren-Hochburg Österreichs, der wird in Mauterndorf eines Besseren belehrt. „Unser Prinzenpaar ist schon seit Freitag am Feiern, bis Montag dauert das Programm insgesamt“, erzählt die Organisatorin des mehrtägigen Faschings in Mauterndorf, Elisabeth Macheiner.
Die närrische Herausforderung nimmt man im Lungau heuer besonders sportlich, denn: Zum Prinzen wurde heuer Sportfachhändler Andreas Rest gekürt. Als „Prinz Andreas der Erste“ hat er den Fasching in Mauterndorf dieses Jahr unter ein persönliches Motto gestellt: „All you need is Ski – Fasching wie noch nie“. Freilich überflüssig zu erwähnen, dass auch am Samstag beim Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten, dem Elitemaskenball in der Festhalle, dem Skisport gehuldigt wurde.
Von glitzernden Schneeflöckchen-Kostümen bis hin zu Hansi Hinterseer-Doppelgängern war die Bandbreite groß. Rund 400 Besucher warfen sich am Faschingssamstag für den Ball in Schale.
Höhepunkte des Ballabends waren gleich mehrere Showeinlagen: Tanz, Alttrachtler und eine Liveband sorgten für grandiose Stimmung. Heute geht es in Mauterndorf mit Faschingsumzug und Kinderfasching weiter.
