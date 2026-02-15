Mauterndorf wurde zur Faschings-Hochburg

Die närrische Herausforderung nimmt man im Lungau heuer besonders sportlich, denn: Zum Prinzen wurde heuer Sportfachhändler Andreas Rest gekürt. Als „Prinz Andreas der Erste“ hat er den Fasching in Mauterndorf dieses Jahr unter ein persönliches Motto gestellt: „All you need is Ski – Fasching wie noch nie“. Freilich überflüssig zu erwähnen, dass auch am Samstag beim Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten, dem Elitemaskenball in der Festhalle, dem Skisport gehuldigt wurde.