Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Unter Prinz Andreas

Mauterndorf wurde zur Faschings-Hochburg

Salzburg
15.02.2026 09:00
Sie gaben heuer den Ton an: Prinz Andreas der Erste, seine Prinzessin Sara und Hofmarschall Mike ...
Sie gaben heuer den Ton an: Prinz Andreas der Erste, seine Prinzessin Sara und Hofmarschall Mike Spreitzer (re.)(Bild: Roland Holitzky)
Porträt von Elisa Torner
Von Elisa Torner

Wer glaubt, Villach sei die Narren-Hochburg Österreichs, der wird in Mauterndorf eines Besseren belehrt. „Unser Prinzenpaar ist schon seit Freitag am Feiern, bis Montag dauert das Programm insgesamt“, erzählt die Organisatorin des mehrtägigen Faschings in Mauterndorf, Elisabeth Macheiner.

0 Kommentare

Die närrische Herausforderung nimmt man im Lungau heuer besonders sportlich, denn: Zum Prinzen wurde heuer Sportfachhändler Andreas Rest gekürt. Als „Prinz Andreas der Erste“ hat er den Fasching in Mauterndorf dieses Jahr unter ein persönliches Motto gestellt: „All you need is Ski – Fasching wie noch nie“. Freilich überflüssig zu erwähnen, dass auch am Samstag beim Höhepunkt der mehrtägigen Feierlichkeiten, dem Elitemaskenball in der Festhalle, dem Skisport gehuldigt wurde.

Lesen Sie auch:
Direktor Martin Hochleitner, Historikerin Susanne Rolinek (v.r.) übergeben das Rundschild an die ...
Während NS-Zeit
Salzburg Museum gibt Raubkunstwerk zurück
13.02.2026

Von glitzernden Schneeflöckchen-Kostümen bis hin zu Hansi Hinterseer-Doppelgängern war die Bandbreite groß. Rund 400 Besucher warfen sich am Faschingssamstag für den Ball in Schale.

Höhepunkte des Ballabends waren gleich mehrere Showeinlagen: Tanz, Alttrachtler und eine Liveband sorgten für grandiose Stimmung. Heute geht es in Mauterndorf mit Faschingsumzug und Kinderfasching weiter.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
15.02.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
192.952 mal gelesen
Wissen
Größter Weißer Hai aller Zeiten ist zurück
117.233 mal gelesen
Vor einem Jahr wurde „Contender“ mit einem Peilsender ausgestattet.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
109.711 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2344 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
785 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
725 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf