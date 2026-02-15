Zwei Wanderer aus Bergnot im Schnee gerettet

Wegen des schlechten Wetters konnte der Hubschrauber nicht starten. Rund 20 Bergretter brachen daher bei widrigen Bedingungen zu Fuß auf. Kurz vor 22.00 Uhr traf die Rettung bei den unverletzten, aber leicht unterkühlten Wanderern ein. In einem mühsamen Abstieg, bei dem die Sicht nur wenige Meter betrug, wurde das Paar zunächst zu Fuß, später mit Fahrzeugen zu ihrem Ausgangspunkt zurückgebracht.