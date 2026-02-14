Kellner griff wegen Spielsucht in die Kassa

Drama am Glockner: Wie Kerstin G. ihr Leben verlor
Ein 27-jähriger Kassier aus Rumänien griff in einem Gasthaus im Salzburger Unken (Pinzgau) regelmäßig in die Kassa. Das soll schon seit Jahren so gegangen sein. Der Mann ist geständig und wird angezeigt.
Bereits in der Wintersaison 2018/19 zweigte der Rumäne regelmäßig Einnahmen ab. Er ist geständig, damals täglich circa 1000 Euro an Einnahmen nicht verbucht und bei sich behalten zu haben. Allein im heurigen Jahr habe er bereits mehr als 38.000 Euro an Einnahmen einbehalten, gab der Mann zu. Als Motiv gab er seine Spielsucht an, er wird angezeigt.
