He was at the Hofburg
Kern’s secret plans with the First Lady and the government
It wasn't just a figment of the imagination after all: for weeks, former Chancellor Christian Kern considered entering the ring against SPÖ leader Andreas Babler at the party conference on March 7. In the end, he didn't do it, but plans for the restructuring of the SPÖ – and the government – were already well advanced. A meeting at the Hofburg – and a position for Austria's First Lady included...
Kern did not run for party chair, but the Kern split in the SPÖ remained. Several influential Reds had gone too far in their support for the former chancellor, the criticism of the incumbent party leader Babler was too clear – and the internal personnel debate, which some found so "annoying," was too serious. After the former chancellor's withdrawal, the "Krone" gained insights into the well-developed plans surrounding the former chancellor's return from countless conversations.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.