Kern’s secret plans with the First Lady and the government

Kern did not run for party chair, but the Kern split in the SPÖ remained. Several influential Reds had gone too far in their support for the former chancellor, the criticism of the incumbent party leader Babler was too clear – and the internal personnel debate, which some found so "annoying," was too serious. After the former chancellor's withdrawal, the "Krone" gained insights into the well-developed plans surrounding the former chancellor's return from countless conversations.