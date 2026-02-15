Vorteilswelt
He was at the Hofburg

Kern’s secret plans with the First Lady and the government

15.02.2026 09:00
Christian Kern's team already had well-developed plans for restructuring the party—and the ...
Christian Kern's team already had well-developed plans for restructuring the party—and the government.
Porträt von Nikolaus Frings
Von Nikolaus Frings

It wasn't just a figment of the imagination after all: for weeks, former Chancellor Christian Kern considered entering the ring against SPÖ leader Andreas Babler at the party conference on March 7. In the end, he didn't do it, but plans for the restructuring of the SPÖ – and the government – were already well advanced. A meeting at the Hofburg – and a position for Austria's First Lady included...

Kern did not run for party chair, but the Kern split in the SPÖ remained. Several influential Reds had gone too far in their support for the former chancellor, the criticism of the incumbent party leader Babler was too clear – and the internal personnel debate, which some found so "annoying," was too serious. After the former chancellor's withdrawal, the "Krone" gained insights into the well-developed plans surrounding the former chancellor's return from countless conversations.

