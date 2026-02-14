Sanfter Ton aus USA, harte Forderungen an Europa

Auch ein Jahr später sitzt bei den Europäern der Schock von der Münchner Sicherheitskonferenz 2025 noch tief. US-Vizepräsident JD Vance hatte in einer aufsehenerregenden Rede Europa unter anderem Demokratieversagen vorgeworfen und die sich bereits damals abzeichnende Kluft zu den USA öffentlich gemacht. Umso mehr war heuer die Ansprache von US-Außenminister Marco Rubio mit Spannung erwartet worden.