Millauer verpasst Finale im Snowboard-Slopestyle

Im ersten Lauf kam Millauer beim zweiten Sprung zu Sturz, im zweiten bereits beim ersten unmittelbar nach der Rail-Sektion. „Ich bin ganz perplex, dass ich keine Geschwindigkeit zusammenbekommen habe“, sagte Millauer der APA. Schon im Training habe man „massive Speed-Probleme“ gehabt. Dazu sei im ersten Durchgang beim zweiten Kicker Gegenwind gekommen. „Im zweiten Lauf bin ich total überrascht worden und wieder komplett kurz gekommen. Ich weiß nicht, ob es am Material gelegen ist, oder ob ich mental gebremst habe.“