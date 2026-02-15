Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Ich bin ganz perplex“

Millauer verpasst Finale im Snowboard-Slopestyle

Olympia
15.02.2026 13:04
Clemens Millauer
Clemens Millauer(Bild: AP/Lindsey Wasson)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Clemens Millauer hat im letzten Olympia-Bewerb seiner Karriere das Finale verpasst. Der Lebensgefährte von Doppel-Olympiasiegerin Anna Gasser kam am Sonntag im Snowboard-Slopestyle nach Stürzen in beiden Läufen in der Qualifikation nicht über Platz 25 hinaus. Mit lediglich 32,03 Punkten für den ersten Run war die Entscheidung der Top 12 für den 31-jährigen Oberösterreicher außer Reichweite. Auf Gasser und Hanna Karrer wartete im Anschluss (ab 14.15 Uhr) noch die Frauen-Quali.

0 Kommentare

Im ersten Lauf kam Millauer beim zweiten Sprung zu Sturz, im zweiten bereits beim ersten unmittelbar nach der Rail-Sektion. „Ich bin ganz perplex, dass ich keine Geschwindigkeit zusammenbekommen habe“, sagte Millauer der APA. Schon im Training habe man „massive Speed-Probleme“ gehabt. Dazu sei im ersten Durchgang beim zweiten Kicker Gegenwind gekommen. „Im zweiten Lauf bin ich total überrascht worden und wieder komplett kurz gekommen. Ich weiß nicht, ob es am Material gelegen ist, oder ob ich mental gebremst habe.“

Heim-WM im Montafon ein Thema
Im Big Air war Österreichs bester Snowboard-Freestyler der vergangenen Jahre in Livigno als 18. ebenfalls in der Quali gescheitert. Sein bestes Olympia-Ergebnis bleibt Rang 13 im Slopestyle 2018 in Pyeongchang. Snowboarderisch könne er sich nichts vorwerfen, meinte Millauer. „Ich bin auf einem guten Niveau.“ Insofern könnte auch noch die Heim-WM im kommenden Jahr im Montafon ein Thema für ihn sein. „Ich gehe immer Jahr für Jahr“, sagte Millauer. „Wenn ich mich körperlich fit fühle, wäre es schon noch einmal cool, eine WM daheim zu fahren.“

Millauers Fazit nach seinen dritten Olympischen Spielen, den ersten in Europa: „Grundsätzlich viel schöner als in China, ich fahre nicht mit einem gebrochenen Fuß heim.“ 2022 in Peking hatte sich Millauer im Big-Air-Training den Innenknöchel gebrochen. Den zweiten Gold-Coup von Gasser erlebte er damals daher nicht vor Ort, sondern er wurde am selben Tag in Innsbruck operiert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 13:04
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.781 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
141.364 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.109 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2355 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
745 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Olympia-Entscheidung
LIVE: Gelingt Julia Scheib die große Aufholjagd?
Olympia in Cortina
Monobob: Katrin Beierl nach erstem Tag nur 17.
Das gab es noch nie
Neunte Goldmedaille! Superstar schreibt Geschichte
„Ich bin ganz perplex“
Millauer verpasst Finale im Snowboard-Slopestyle
Doping-Fall von Russen
Österreicher erhielten nachträglich Medaillen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf