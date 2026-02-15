Fan-Wut eskaliert: „Klub in Selbstzerstörung“

Trainer weg, Chaos bleibt

Hintergrund: Sportlich läuft es derzeit nicht rund. Nach der 0:5-Pleite gegen Paris Saint-Germain trennte sich OM von Trainer Roberto De Zerbi. Interimsmäßig übernahm Jacques Abardonado das Team. Doch auch gegen Racing Straßburg gab es keinen Befreiungsschlag. Marseille verspielte in der Schlussphase eine 2:0-Führung und kassierte in der siebten Minute der Nachspielzeit den 2:2-Ausgleich.