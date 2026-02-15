Vorteilswelt
Großeinsatz mit WEGA

Passanten finden schwer verletzten Mann auf Straße

Wien
15.02.2026 12:03
Porträt von Josef Poyer
Porträt von Sandra Beck
Von Josef Poyer und Sandra Beck

Polizei und WEGA rückten am Samstagnachmittag zu einem Großeinsatz in Wien-Simmering aus. Im Zuge eines Streits soll ein 27-jähriger Syrer von seinem Mitbewohner mit einem Messer attackiert worden sein. Das Opfer wurde schließlich schwer verletzt von Passanten unter einem Balkon entdeckt.

Schläge, Tritte und offenbar Messerattacken musste ein 27-jähriger Mann von seinem Mitbewohner über sich ergehen lassen. Schwer verletzt konnte er sich auf die Straße retten und sich unter einem Balkon verstecken. Passanten entdeckten den Mann, alarmierten den Notruf und leisteten Erste Hilfe.

Tatwaffe und Drogen sichergestellt
Gegenüber der Polizei gab das Opfer an, dass sein ebenfalls aus Syrien stammender Mitbewohner für die Verletzungen verantwortlich sei. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA stürmten Beamte die Wohnung und nahmen den 25-jährigen Tatverdächtigen fest. In der Wohnung fanden sie die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sowie eine größere Menge Drogen, vermutlich Cannabis.

25-Jähriger in Polizeigewahrsam
Das Opfer wurde mit starken Prellungen am Kopf und Oberkörper sowie einer Schnittwunde am Unterarm ins Spital gebracht. Der 25-Jährige wurde wegen absichtlicher schwerer Körperverletzung und Verstößen gegen das Suchtmittelgesetz angezeigt und auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.

Der schwer verletzte 27-Jährige kauerte unter einem Balkon, als Passanten ihn entdeckten ...
Der schwer verletzte 27-Jährige kauerte unter einem Balkon, als Passanten ihn entdeckten (Symbolbild).(Bild: P. Huber)
Wien
15.02.2026 12:03
Ähnliche Themen
Simmering
PolizeiWEGA
Erste HilfeDrogen
