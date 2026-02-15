Passanten finden schwer verletzten Mann auf Straße

Tatwaffe und Drogen sichergestellt

Gegenüber der Polizei gab das Opfer an, dass sein ebenfalls aus Syrien stammender Mitbewohner für die Verletzungen verantwortlich sei. Mit Unterstützung der Sondereinheit WEGA stürmten Beamte die Wohnung und nahmen den 25-jährigen Tatverdächtigen fest. In der Wohnung fanden sie die mutmaßliche Tatwaffe, ein Küchenmesser, sowie eine größere Menge Drogen, vermutlich Cannabis.