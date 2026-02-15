Filmreifes Liebeschaos
Polizist klagt Chef nach Heirat seiner Verlobten
Eine Geschichte, wie sie nicht erfahrene wie auch leidensfähige Autoren seichter Soaps wie GZSZ erfinden könnten, sondern das Leben sie schreibt, hat sich in Großbritannien zugetragen. Sexeskapaden, Verrat, mutmaßliche Vertuschungsaktionen und eine all dies krönende Hochzeit haben drei Männer und eine Frau ereilt.
Ein britischer Kriminalbeamter hat seine Polizeidienststelle auf Schadenersatz wegen „psychischer Verletzung“ verklagt, nachdem seine Verlobte und Kollegin ihn – mehrmals – betrogen hatte.
Das war geschehen: Laut Berichten hatte die Polizistin eine Affäre mit einem anderen Kollegen aus derselben Dienststelle, während sie noch mit dem klagenden Detective verlobt war.
Nach Affäre Liebschaft mit Ermittler
Doch das ist nicht alles: Berichten der „Daily Mail“ zufolge kam es nach der Affäre der Verlobten zusätzlich zu einer Beziehung mit einem ranghöheren Beamten, der die Ermittlungen in der Angelegenheit leitete. Der Versuch der Vertuschung schlug fehl. Schließlich kam es sogar zu einer Heirat zwischen dem Ermittlungsleiter und der umtriebigen femme fatale.
Die Verstrickung von Dienstkollegen und Führungspersonal hat die rechtliche Auseinandersetzung überaus verkompliziert. Details zum Ausgang der Klage oder zu möglichen internen Disziplinarmaßnahmen wurden bislang nicht veröffentlicht.
