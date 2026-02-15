Neunte Goldmedaille! Superstar schreibt Geschichte

Kläbo „in jeder Hinsicht besser“

Das Phänomen Kläbo ringt auch dem Wahlnorweger Mika Vermeulen Respekt ab. „Es gibt nicht ein Ding. Es macht alles aus. Er hat Gene, die wir alle gerne hätten“, betonte Österreichs bester Langläufer der vergangenen Jahre im Gespräch mit der APA. „Er hat ein Mindset, das wir alle gerne hätten. Er lebt einen Lifestyle, den wir alle nicht gerne leben würden. Er hat das beste Material. Da gibt es nicht ein Attribut, das Kläbo ausmacht. Er ist in jeder Hinsicht besser als wir.“ Das Mindset von Kläbo sei einfach erklärt: „Er hat nur eines im Kopf, und das ist gewinnen. Und das tut er en masse.“