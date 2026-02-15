Eiskletterin (39) stürzte rund 70 Meter in Tiefe

Wenige Meter später rutschte die Frau plötzlich auf einer Eisplatte aus und stürzte über felsdurchsetztes und teilweise senkrechtes Gelände rund 70 Meter ab. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ihr Begleiter setzte den Alpinnotruf ab und stieg zu seiner Partnerin ab.

Bergung schwierig

„Aus Witterungsgründen war eine Hubschrauberbergung nicht möglich, daher musste die Frau nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von der Bergrettung Innerpitztal abtransportiert werden“, schildert die Polizei. Sie wurde im Liegen abgeseilt und mit dem Skidoo-Rettungsschlitten nach unten gebracht. Ein Rettungsfahrzeug brachte sie ins Krankenhaus nach Zams.