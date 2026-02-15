Eiskletterin (39) stürzte rund 70 Meter in Tiefe

Böser Unfall am Samstagmorgen in St. Leonhard im Pitztal in Tirol! Eine 39-jährige Deutsche war mit ihrem Partner (39) am Eisfall „Klockelefall“ unterwegs. Auf einer Eisplatte rutschte die Frau aus und stürzte rund 70 Meter über steiles und felsdurchsetztes Gelände ab. Sie wurde schwer verletzt.
Die Deutsche war gemeinsam mit ihrem Partner (39) gegen 7.35 Uhr zu einer Eisklettertour am Eisfall „Klockelefall“ im Gemeindegebiet von St. Leonhard im Pitztal aufgebrochen. Die Tour, die nach der WI-Skala mit 3-4 bewertet ist, wurde von den beiden wechselseitig geklettert.
Nach acht Seillängen und weiteren 3x150 Meter am laufenden Seil erreichten sie das Ende des Wasserfalls und querten über wegloses Gelände zum Sommerweg in Richtung Luibisalm. Das Duo entfernte sich nach rund 200 Höhenmeter bei optimalem Trittschnee ihre Steigeisen von den Schuhen, weil der Weg aper wurde.
Aus Witterungsgründen war eine Hubschrauberbergung nicht möglich.
Die Polizei
Wenige Meter später rutschte die Frau plötzlich auf einer Eisplatte aus und stürzte über felsdurchsetztes und teilweise senkrechtes Gelände rund 70 Meter ab. Dabei zog sie sich schwere Verletzungen zu. Ihr Begleiter setzte den Alpinnotruf ab und stieg zu seiner Partnerin ab.
Bergung schwierig
„Aus Witterungsgründen war eine Hubschrauberbergung nicht möglich, daher musste die Frau nach notärztlicher Erstversorgung an der Unfallstelle von der Bergrettung Innerpitztal abtransportiert werden“, schildert die Polizei. Sie wurde im Liegen abgeseilt und mit dem Skidoo-Rettungsschlitten nach unten gebracht. Ein Rettungsfahrzeug brachte sie ins Krankenhaus nach Zams.
