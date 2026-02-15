Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Warten auf Ampeln

Sicherheit bleibt weiter auf dem Abstellgleis

Niederösterreich
15.02.2026 12:00
Bei diesem nur mit Stoppschild versehenen Bahnübergang kommt es öfter zu Unfällen.
Bei diesem nur mit Stoppschild versehenen Bahnübergang kommt es öfter zu Unfällen.(Bild: Krone KREATIV/Doris Seebacher)
Porträt von Doris Seebacher
Von Doris Seebacher

Zwei Bahnübergänge in Waldegg/Oed im Bezirk Wiener Neustadt in Niederösterreich warten schon seit Jahren auf Ampel und Schranken. Einsprüche der ÖBB verzögern dies jedoch. Nach Alternativlösungen wird gesucht. 

0 Kommentare

„Jetzt ist schon wieder was passiert.“ Mit diesen Worten erreichte die „Krone“-Redaktion im Jänner ein aufgeregter Anruf aus Waldegg/Oed, Bezirk Wiener Neustadt. Und tatsächlich – nicht zum ersten Mal kollidierte auf dem unbeschrankten Bahnübergang, der zur Firma ASTA führt, ein Lieferwagen mit einem Lastenzug auf der Gutensteiner Bahn.

Diesmal ging der Unfall glimpflich aus, der Fahrer erlitt nur leichte Blessuren. Nicht so im Jahr 2022: Ein Lkw landete nach einem Zusammenstoß mit einem Zug in der Piesting, der Fahrer wurde dabei aus dem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt.

Lesen Sie auch:
Wieder kam es zu einem Unfall zwischen Autofahrer und Zug bei einem unbeschranktem Bahnübergang.
Autofahrer verletzt
Wieder Kollision bei Bahnübergang in Waldegg
09.01.2026

Pläne für Absicherung gibt es schon seit Jahren
Waldeggs Bürgermeisterin Katharina Trettler-Schiefer bestätigt, dass zwei von neun Bahnübergängen unzureichend gesichert sind. „Noch“, betont sie, denn die Verhandlungen über eine Beschrankung laufen schon seit Jahren. Nach neuer Verordnung müssen die beiden Kreuzungen, die derzeit nur mit einem Schild gekennzeichnet sind, mit Ampeln und Schranken abgesichert werden. Pläne dafür gäbe es, doch Einsprüche verzögern die Umsetzung. Grund dafür seien die Platzverhältnisse bei der Firma ASTA.

Vonseiten des Landes heißt es dazu: „Beide Eisenbahnkreuzungen sind mit Lichtzeichen und Schranken zu sichern. Dies wurde der ÖBB bereits vor Jahren vom Land NÖ vorgeschrieben.“

Nicht realisierbar wegen örtlicher Gegebenheiten
Doch die ÖBB haben Einspruch dagegen erhoben. Warum? „Aus Sicht der ÖBB ist eine Umsetzung aufgrund der örtlichen Situation und Gegebenheiten bautechnisch nicht realisierbar“, heißt es dazu aus der ÖBB-Pressestelle.

„Bitte warten“ und weiterhin mit Andreaskreuz und „Hupen“ sichern
„Wie lange es jetzt noch dauern wird, liegt beim Verwaltungsgerichtshof bzw. an der weiteren Entwicklung“, heißt es. Außerdem lote man auch noch andere mögliche Alternativlösungen aus. „Bis dies so weit sei, müssen die beide Eisenbahnkreuzungen weiterin mit Andreaskreuzen und akustischen Signalen der Schienenfahruzeuge gesichtert werden“, heißt es vom Land NÖ. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Niederösterreich
15.02.2026 12:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Niederösterreich

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.781 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
141.364 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.109 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2355 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
745 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf