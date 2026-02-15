Sicherheit bleibt weiter auf dem Abstellgleis

Pläne für Absicherung gibt es schon seit Jahren

Waldeggs Bürgermeisterin Katharina Trettler-Schiefer bestätigt, dass zwei von neun Bahnübergängen unzureichend gesichert sind. „Noch“, betont sie, denn die Verhandlungen über eine Beschrankung laufen schon seit Jahren. Nach neuer Verordnung müssen die beiden Kreuzungen, die derzeit nur mit einem Schild gekennzeichnet sind, mit Ampeln und Schranken abgesichert werden. Pläne dafür gäbe es, doch Einsprüche verzögern die Umsetzung. Grund dafür seien die Platzverhältnisse bei der Firma ASTA.