Zehnjähriges Mädchen bei Skiunfall schwer verletzt

Keine Kontaktdaten hinterlassen

Nach einem kurzen Austausch mit den Eltern des Kindes verließen der unbekannte Skifahrer sowie der Snowboarder die Unfallstelle, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Daher liegt es jetzt an der Polizei, die beiden Unfallbeteiligten auszuforschen: Der Skifahrer sprach Deutsch, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug helle Skikleidung sowie einen ebenfalls hellen Helm. Der Snowboarder hingegen sprach Niederländisch und war mit einem dunklen Helm ausgestattet.