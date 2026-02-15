Zehnjähriges Mädchen bei Skiunfall schwer verletzt

Bei einem sehr unglücklich verlaufenen Skiunfall im Skigebiet Mellau-Damüls hat sich am Samstagvormittag ein zehnjähriges Mädchen einen Schulterbruch zugezogen. Die Polizei sucht nun nach zwei weiteren Unfallbeteiligten.
Der Vorfall ereignete sich gegen 11 Uhr auf der roten Piste (Nummer 23c) etwa 150 Meter oberhalb der Talstation der „Gipfelbahn“. Die Zehnjährige fuhr mit Alpinskiern talwärts, als plötzlich ein unbekannter Skifahrer direkt hinter ihr stürzte und mit ihr kollidierte. Das Mädchen kam ebenfalls zu Sturz, zudem wurde auch ein Snowboarder in die Karambolage verwickelt.
Während der Skifahrer und der Snowboarder unverletzt blieben, erlitt das Mädchen einen Bruch an der linken Schulter. Die Pistenrettung war glücklicherweise schnell vor Ort und brachte das verletzte Kind per Akja sicher ins Tal, wo sie in weiterer Folge medizinisch behandelt wurde.
Keine Kontaktdaten hinterlassen
Nach einem kurzen Austausch mit den Eltern des Kindes verließen der unbekannte Skifahrer sowie der Snowboarder die Unfallstelle, ohne ihre Kontaktdaten zu hinterlassen. Daher liegt es jetzt an der Polizei, die beiden Unfallbeteiligten auszuforschen: Der Skifahrer sprach Deutsch, ist etwa 25 bis 30 Jahre alt und trug helle Skikleidung sowie einen ebenfalls hellen Helm. Der Snowboarder hingegen sprach Niederländisch und war mit einem dunklen Helm ausgestattet.
Die Polizei in Bezau bittet um sachdienliche Hinweise: Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Informationen über die beteiligten Wintersportler geben können, werden dringend gebeten, sich zu melden (Telefonnummer: 059 133 8123).
