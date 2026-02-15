Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Doping-Fall von Russen

Österreicher erhielten nachträglich Medaillen

Olympia
15.02.2026 13:01
Die österreichischen Biathleten haben viele Jahre nach Auffliegen des russischen ...
Die österreichischen Biathleten haben viele Jahre nach Auffliegen des russischen Staatsdopingskandals nachträglich ihre Olympia-Medaillen erhalten.(Bild: AFP/APA/FRANCK FIFE)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Viele Jahre nach Auffliegen des russischen Staatsdopingskandals haben die österreichischen Biathleten am Sonntag in Antholz nachträglich Olympia-Medaillen erhalten. Christoph Sumann rückte im Massenstart der Winterspiele von 2010 vom vierten Rang auf und bekam Bronze umgehängt. Die in Sotschi 2014 ursprünglich drittplatzierte Staffel mit Sumann, Daniel Mesotitsch, Dominik Landertinger und dem nach wie vor aktiven Simon Eder erhielt Silber.

0 Kommentare

Die Ehrung der aufgerückten Medaillengewinner wurde vor tausenden Fans unter Mitwirkung von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und Ex-ÖOC-Chef und IOC-Mitglied Karl Stoss vorgenommen. Eder war unmittelbar vor der Übergabe in der Verfolgung 36. geworden. Die Neuvergaben sind der nachträglichen Disqualifikation von Jewgenij Ustjugow geschuldet. Dem Russen sind wegen erwiesenen Dopings nach langwierigen Prozessen alle Ergebnisse von 2010 bis 2014 aberkannt worden, die letzten Sportgerichtsurteile wurden im Vorjahr rechtskräftig.

Lesen Sie auch:
Simon Eder
Biathlon: Verfolgung
Simon Eder auf Platz 36, Schwede holt Gold
15.02.2026

Ustjugow hatte 2010 in Kanada den Olympia-Massenstart vor Martin Fourcade gewonnen, der Franzose erhielt nun Gold, der Slowake Pavol Hurajt Silber und der mittlerweile im ÖSV als Biathlon-Chef tätige Sumann eben Bronze. 2014 in Sotschi war Ustjugow Teil des siegreichen Staffel-Quartetts der Gastgeber, diese Goldene hält nun Deutschland vor Österreich und Norwegen mit Johannes Thingnes Bö und Ole Einar Björndalen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
15.02.2026 13:01
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
194.781 mal gelesen
Oberösterreich
Blutiger Valentinstag: Frau in Haus erschossen
141.364 mal gelesen
Die Ermittlungen der Polizei dauerten bis in die Nachtstunden an.
Olympia
RTL-Triumph! Braathen schreibt Olympia-Geschichte
111.109 mal gelesen
Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen und Loic Meillard (von li. nach re.)
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2355 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
745 mal kommentiert
Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Ausland
Ukraine-Drohnen löschen ganze NATO-Bataillone aus
732 mal kommentiert
Wie erst jetzt bekannt wurde, haben ukrainische Streitkräfte im vergangenen Jahr im Rahmen eines ...
Mehr Olympia
Olympia-Entscheidung
LIVE: Gelingt Julia Scheib die große Aufholjagd?
Olympia in Cortina
Monobob: Katrin Beierl nach erstem Tag nur 17.
Das gab es noch nie
Neunte Goldmedaille! Superstar schreibt Geschichte
„Ich bin ganz perplex“
Millauer verpasst Finale im Snowboard-Slopestyle
Doping-Fall von Russen
Österreicher erhielten nachträglich Medaillen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf