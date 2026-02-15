Österreicher erhielten nachträglich Medaillen

Die Ehrung der aufgerückten Medaillengewinner wurde vor tausenden Fans unter Mitwirkung von IOC-Präsidentin Kirsty Coventry und Ex-ÖOC-Chef und IOC-Mitglied Karl Stoss vorgenommen. Eder war unmittelbar vor der Übergabe in der Verfolgung 36. geworden. Die Neuvergaben sind der nachträglichen Disqualifikation von Jewgenij Ustjugow geschuldet. Dem Russen sind wegen erwiesenen Dopings nach langwierigen Prozessen alle Ergebnisse von 2010 bis 2014 aberkannt worden, die letzten Sportgerichtsurteile wurden im Vorjahr rechtskräftig.