Die Diagnose ist da! Bayern-Goalie Neuer fällt aus

Der FC Bayern München muss vorerst auf seinen Kapitän verzichten!
Manuel Neuer hat sich beim Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Werder Bremen einen Muskelfaserriss in der linken Wade zugezogen. Das ergab eine Untersuchung der medizinischen Abteilung des FC Bayern.
Wie lange der Keeper ausfallen wird, gaben die Münchner nicht bekannt. Deutsche Medien sprechen von „mehreren Wochen“. Jonas Urbig wird Neuer im Tor vertreten.
Sechs Punkte vor BVB
Dank des klaren 3:0-Erfolgs am Samstag in Bremen führen die Bayern wieder sechs Punkte vor dem BVB. In zwei Wochen kommt es in Dortmund zum großen Bundesliga-Schlager.
