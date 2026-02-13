Figure skating show
Dramatic fall for Ilia Malinin! Kazakh skater wins gold
Figure skating drama in Milan: After several mistakes in the free skate, US prodigy Ilia Malinin surprisingly missed out on the Olympic gold medal at the Winter Games in Italy.
The 21-year-old botched several jumps and had to settle for a disappointing eighth place. Gold went to sensational Olympic champion Mikhail Shaidorov from Kazakhstan. Silver was secured by Yuma Kagiyama from Japan ahead of his compatriot Shun Sato.
Malinin thus suffered his first defeat in more than two years – and at the Olympics of all places. After the short program, the "quadruple god" was still in the lead. In the end, he scored 264.49 points, while Shaidorov scored 291.58 points.
Malinin also made a mistake on the technically demanding quadruple Axel, which he only landed as a single jump. He would have been the first skater in Olympic history to land this jump. He also made mistakes on the Rittberger and Salchow, among others. He looked completely exhausted, especially at the end of the free skate.
This article has been automatically translated,
read the original article here.
