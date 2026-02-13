Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eiskunstlauf-Show

Sturz-Drama um Ilia Malinin! Kasache holt Gold

Olympia
13.02.2026 23:14
„Vierfach-Gott“ Ilia Malinin stürzte in einer der schlechtesten Küren seiner Karriere gleich ...
„Vierfach-Gott“ Ilia Malinin stürzte in einer der schlechtesten Küren seiner Karriere gleich zweimal.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Eiskunstlauf-Drama in Mailand: Das US-Wunderkind Ilia Malinin hat nach mehreren Fehlern in der Kür die olympische Goldmedaille bei den Winterspielen in Italien vollkommen überraschend verpasst. 

0 Kommentare

Der 21-Jährige patzte gleich bei mehreren Sprüngen und musste sich mit einem enttäuschenden achten Platz begnügen. Gold holte Sensations-Olympiasieger Mikhail Shaidorov aus Kasachstan. Silber sicherte sich Yuma Kagiyama aus Japan vor seinem Landsmann Shun Sato.

Mikhail Shaidorov
Mikhail Shaidorov(Bild: AP/Christophe Ena)

„Ich habe es vergeigt“
Malinin musste damit die erste Niederlage nach mehr als zwei Jahren einstecken – und das ausgerechnet bei Olympia. Nach dem Kurzprogramm hatte der „Vierfach-Gott“ noch geführt. Am Ende kam er auf 264,49 Punkte, Shaidorov auf 291,58 Zähler.

„Ich habe es vergeigt“, sagte Malinin dem US-Sender NBC. Das sei das Erste gewesen, was ihm in den Sinn gekommen sei. „Das kann doch nicht einfach so passiert sein. Ich habe mich die ganze Saison vorbereitet, war so vertraut mit meinem Programm, so zuversichtlich. Mir fehlen wirklich die Worte.“

(Bild: AP/Ashley Landis)

Komplett ausgepumpt
Malinin patzte auch beim technisch besonders anspruchsvollen vierfachen Axel, den er nur einfach sprang. Er wäre der erste Läufer in der Geschichte der Olympischen Spiele gewesen, der diesen Sprung steht. Dazu machte er unter anderem auch Fehler beim Rittberger und beim Salchow. Vor allem zum Ende der Kür wirkte er komplett ausgepumpt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Olympia
13.02.2026 23:14
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
MailandItalienKasachstanJapan
WinterspielGoldmedailleGoldSilber
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
179.220 mal gelesen
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.771 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
107.484 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2194 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
982 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Mehr Olympia
Eiskunstlauf-Show
Sturz-Drama um Ilia Malinin! Kasache holt Gold
Olympia
Brite holt Skeleton-Gold, Maier & Auer weit zurück
In der Halfpipe
Gold für Totsuka nach Snowboard-Flugshow
Scheib im Interview
Olympia-Showdown! „Wir werden uns nichts schenken“
Skeleton-Krimi
Flock bleibt auch nach Lauf zwei auf Gold-Kurs
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf