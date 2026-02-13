Sogar im Urlaub schwitzt NHL-Ass Kasper gerne!

Brite holt Skeleton-Gold, Maier & Auer weit zurück
Olympia
NHL-Stürmer Marco Kasper ist gerade auf Heimaturlaub in Klagenfurt! Nach einigen Wellness-Tagen in Bad Kleinkirchheim mit Freundin Tyra wurde zuletzt auch am Eis wieder anständig geschwitzt – mit dem KAC. Am Sonntag geht´s wieder retour nach Detroit. Natürlich schaut der 21-Jährige wegen der Olympischen Spiele aktuell auch viel Eishockey im Fernsehen – und drückt gleich drei Teams die Daumen.
Aufgrund der Olympischen Spiele in Italien pausiert aktuell sogar die größte und beste Eishockeyliga der Welt, die NHL. Diese Zeit nutzt Detroit-Ass Marco Kasper für neun Tage Heimaturlaub in Klagenfurt. Um vorrangig die Akkus aufzuladen. Am Sonntag geht’s dann wieder retour nach Kanada.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.