Sogar im Urlaub schwitzt NHL-Ass Kasper gerne!

NHL-Stürmer Marco Kasper ist gerade auf Heimaturlaub in Klagenfurt! Nach einigen Wellness-Tagen in Bad Kleinkirchheim mit Freundin Tyra wurde zuletzt auch am Eis wieder anständig geschwitzt – mit dem KAC. Am Sonntag geht´s wieder retour nach Detroit. Natürlich schaut der 21-Jährige wegen der Olympischen Spiele aktuell auch viel Eishockey im Fernsehen – und drückt gleich drei Teams die Daumen.