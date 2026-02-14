St. Veiterin erobert Berliner Fashionweek

Kaum ausgelernt, hat es eine junge Stylistin in ein internationales Styling-Team auf der Fashion Week geschafft. Mit nach Kärnten nimmt sie viele Eindrücke und Trends.
Mitten drin, statt nur dabei wollte Lorena Ehrensberger einmal bei der Berliner Fashion Week sein. Immerhin eines der spannendsten Kapitel der Modewelt, wo Haar- und Make-up-Profis die aufregenden Looks für den Laufsteg kreieren.
Die junge St. Veiterin ist Stylistin bei Biosthetique Bein Hair & Beauty und tauschte im Jänner den St. Veiter Salon gegen die größten deutschen Modetage des Jahres. „Backstage zu arbeiten, heißt die Trends der kommenden Saison hautnah mitzuerleben“, sagt Ehrensberger. Sie war Teil eines internationalen Teams. Immer in Gedanken an ihrer Seite, ihre St. Veiter Chefin, Barbara Seidl-Bein: „Es ist mir ein großes Anliegen, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig und international unser Beruf sein kann. Wer bei uns lernt, soll nicht nur fachlich wachsen, sondern vor allem persönlich – und soll sehen, welche Türen sich öffnen können, wenn man mit Leidenschaft und Überzeugung arbeitet.“ Mehr als 100 Lehrlinge haben sie und ihre Familie im Generationsbetrieb bereits ausgebildet.
Lorena hat aus Berlin jedenfalls viele neue Eindrücke mitgebracht: Arbeiten unter Zeitdruck, Abstimmung mit Designern, Stylisten und internationalen Teams sowie das Umsetzen von Trends, bevor sie auf den Laufsteg kommen. „Diese Erfahrungen nehme ich mit in meinen Berufsalltag und auch zu unseren Kunden,“ so die junge Stylistin.Elisabeth Nachbar
Friseurinnen aus Leidenschaft: Chefin Barbara Seidl-Bein und Lorena Ehrensberger, die im Jänner auf der Fashion Week in Berlin war.St. VeitKaum ausgelernt, hat es eine junge Stylistin in ein internationales Styling-Team auf der Fashionweek geschafft. Mit nach Kärnten nimmt sie viele Eindrücke und Trends.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.