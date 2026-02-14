St. Veiterin erobert Berliner Fashionweek

Die junge St. Veiterin ist Stylistin bei Biosthetique Bein Hair & Beauty und tauschte im Jänner den St. Veiter Salon gegen die größten deutschen Modetage des Jahres. „Backstage zu arbeiten, heißt die Trends der kommenden Saison hautnah mitzuerleben“, sagt Ehrensberger. Sie war Teil eines internationalen Teams. Immer in Gedanken an ihrer Seite, ihre St. Veiter Chefin, Barbara Seidl-Bein: „Es ist mir ein großes Anliegen, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig und international unser Beruf sein kann. Wer bei uns lernt, soll nicht nur fachlich wachsen, sondern vor allem persönlich – und soll sehen, welche Türen sich öffnen können, wenn man mit Leidenschaft und Überzeugung arbeitet.“ Mehr als 100 Lehrlinge haben sie und ihre Familie im Generationsbetrieb bereits ausgebildet.