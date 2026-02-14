Vorteilswelt
Eindrücke und Trends

St. Veiterin erobert Berliner Fashionweek

Kärnten
14.02.2026 10:00
Friseurinnen aus Leiden- schaft: Chefin Barbara Seidl-Bein und Lorena Ehrensberger, die im ...
Friseurinnen aus Leiden- schaft: Chefin Barbara Seidl-Bein und Lorena Ehrensberger, die im Jänner auf der Fashion Week in Berlin war.(Bild: Bein)
Porträt von Elisabeth Nachbar
Von Elisabeth Nachbar

Kaum ausgelernt, hat es eine junge Stylistin in ein internationales Styling-Team auf der Fashion Week geschafft. Mit nach Kärnten nimmt sie viele Eindrücke und Trends.

0 Kommentare

Mitten drin, statt nur dabei wollte Lorena Ehrensberger einmal bei der Berliner Fashion Week sein. Immerhin eines der spannendsten Kapitel der Modewelt, wo Haar- und Make-up-Profis die aufregenden Looks für den Laufsteg kreieren.

Die junge St. Veiterin ist Stylistin bei Biosthetique Bein Hair & Beauty und tauschte im Jänner den St. Veiter Salon gegen die größten deutschen Modetage des Jahres. „Backstage zu arbeiten, heißt die Trends der kommenden Saison hautnah mitzuerleben“, sagt Ehrensberger. Sie war Teil eines internationalen Teams. Immer in Gedanken an ihrer Seite, ihre St. Veiter Chefin, Barbara Seidl-Bein: „Es ist mir ein großes Anliegen, jungen Menschen zu zeigen, wie vielfältig und international unser Beruf sein kann. Wer bei uns lernt, soll nicht nur fachlich wachsen, sondern vor allem persönlich – und soll sehen, welche Türen sich öffnen können, wenn man mit Leidenschaft und Überzeugung arbeitet.“ Mehr als 100 Lehrlinge haben sie und ihre Familie im Generationsbetrieb bereits ausgebildet.

Lorena hat aus Berlin jedenfalls viele neue Eindrücke mitgebracht: Arbeiten unter Zeitdruck, Abstimmung mit Designern, Stylisten und internationalen Teams sowie das Umsetzen von Trends, bevor sie auf den Laufsteg kommen. „Diese Erfahrungen nehme ich mit in meinen Berufsalltag und auch zu unseren Kunden,“ so die junge Stylistin.Elisabeth Nachbar

St. VeitKaum ausgelernt, hat es eine junge Stylistin in ein internationales Styling-Team auf der Fashionweek geschafft. Mit nach Kärnten nimmt sie viele Eindrücke und Trends.

Kärnten
14.02.2026 10:00
Kärnten

Eindrücke und Trends
St. Veiterin erobert Berliner Fashionweek
Verkehrsschwerpunkt
20 Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen
Narrenumzüge und Co.
Wo jetzt die lustigsten Faschingsfeiern steigen
Kärntner bei BW Linz
Neo-Papa Cvetko: „WAC gehört unter die Top 4!“
Krone Plus Logo
Operateur berichtet
Wie Not-OP an Schilddrüse Lenker das Leben rettete
