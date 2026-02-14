20 Führerscheine in nur einer Nacht abgenommen

So erlebte Redakteurin Emily Patek den Abend
Mein erster Opernball
Die Landesverkehrsabteilung der Kärntner Polizei hat in der Nacht auf Samstag erneut einen Schwerpunkt gegen Alkohol und Drogen am Steuer durchgeführt. Und erneut hagelte es Anzeigen und Führerscheinabnahmen ...
14 Führerscheine wurden betrunkenen Fahrern abgenommen, weitere sechs wegen mussten Lenker unter Drogeneinfluss abgeben. Außerdem meldet die Landesverkehrsabteilung, dass 15 Minderalkoholisierungen festgestellt wurden.
Zusätzlich gab‘s Strafen für 255 Übertretungen nach der Straßenverordnung und dem Kraftfahrgesetz. Übertretungen nach der StVO und dem KFG wurden außerdem 279 Organmandate eingehoben.
