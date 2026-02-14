Wie Not-OP an Schilddrüse Lenker das Leben rettete

Der verunfallte Kärntner war am vergangenen Freitag zunächst ins LKH Villach eingeliefert und dort erstversorgt worden. Vor Ort bestand auch der erste Verdacht auf einen Ausriss der Schilddrüse. Die Mediziner handelten daher rasch – und ließen den Schwerverletzten mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt verlegen. Von dort ging es ohne Verzögerung in den Operationssaal, wo das Chirurgie-Team einen schwierigen Eingriff machen musste.