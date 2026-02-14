Wie Not-OP an Schilddrüse Lenker das Leben rettete

Skeleton-Showdown: Rast Flock heute zu Gold?
Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es vergangene Woche in Villach gekommen. Eine Einblutung im Hals des betroffenen Lenkers bedrohte plötzlich dessen Atmung und löste eine medizinische Odyssee aus, deren Verlauf der Chirurgie-Chef nun mit der „Krone“ teilt.
Der verunfallte Kärntner war am vergangenen Freitag zunächst ins LKH Villach eingeliefert und dort erstversorgt worden. Vor Ort bestand auch der erste Verdacht auf einen Ausriss der Schilddrüse. Die Mediziner handelten daher rasch – und ließen den Schwerverletzten mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Klagenfurt verlegen. Von dort ging es ohne Verzögerung in den Operationssaal, wo das Chirurgie-Team einen schwierigen Eingriff machen musste.
