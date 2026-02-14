Neo-Papa Cvetko: „WAC gehört unter die Top 4!“

Parallelen zur Seuchensaison mit den Violetten sieht er aber keine. Im Gegenteil. „Mit der Austria standen wir im Winter ja noch auf Platz sieben, war das Thema Abstieg nicht so präsent – da hatte ja keiner damit gerechnet. Jetzt sind wir in Linz mittendrin. Jeder kann die Situation daher richtig einschätzen – je früher du mit dem Thema konfrontiert bist, desto eher kannst du es schaffen, ihn abzuwenden. Und die Qualität dafür haben wir“, betont der 28-Jährige.