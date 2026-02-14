Wo jetzt die lustigsten Faschingsfeiern steigen

Buntes Treiben gegen die Kälte: Bei Umzügen, Feiern und Maskenbällen lassen wir Kärntnerinnen und Kärntner dieser Tage die Musik spielen. Die „Krone“ präsentiert Alle Infos auf einen Blick!
Am Faschingsdienstag geht‘s um 9.30 Uhr in der Draustadt los: Mit Musik und guter Stimmung zieht die Villacher Faschingsgilde durch bunt geschmückte Lokale und Geschäfte. Schon eine Stunde später steigt am Oberen Kirchenplatz die Kinderparty mit Auszügen aus dem Kindersitzungsprogramm und um 13.30 Uhr übergibt Bürgermeister Günther Albel am Hans-Gasser-Platz die Schlüssel an das Prinzenpaar.
Pünktlich um 14 Uhr startet dann ebendort der große Festzug über den 8.-Mai-Platz und den Hauptplatz bis zum Hauptbahnhof. Dieser Umzug ist übrigens der größte Österreichs, hunderte maskierte Gruppen und reich geschmückte Umzugswagen nehmen teil und werden von zehntausenden maskierten Zusehern angefeuert.
Wenige Tage später, am Faschingsdienstag, erlebt die Landeshauptstadt ein großes Faschingsfest. Der Alte Platz verwandelt sich in eine bunte Feiermeile: Die dortigen Wirte laden ein, ganz nach dem Vorbild der beliebten Advent-Afterwork-Veranstaltungen.
Neue Faschingsparty in Klagenfurt
Den Umzug in Waidmannsdorf gibt es ja seit 2023 nicht mehr, Kinderfasching im Konzerthaus und Festzug in Feschnig wurden abgesagt. Deshalb übernehmen jetzt Narren mit ihren kreativsten Kostümen die Innenstadt. Ab 14 Uhr locken Hüpfburg und Animation Familien; später öffnet die Stadtrichter-Bar, deren Erlöse auch an „Krone“-Leser helfen gehen.
Sicherheit geht vor!
Und damit die Feierlustigen sicher nach Hause kommen, bieten die ÖBB wieder ihre Nightline an: Die S-Bahnlinien S1, S2, S3, S4, S5 und S7 verkehren zu Fasching vom Abend bis in die frühen Morgenstunden. In Villach fahren heute auch die „Faschingsbus:sis“ bis zwei Uhr früh im Stundentakt.
