Wo jetzt die lustigsten Faschingsfeiern steigen

Neue Faschingsparty in Klagenfurt

Den Umzug in Waidmannsdorf gibt es ja seit 2023 nicht mehr, Kinderfasching im Konzerthaus und Festzug in Feschnig wurden abgesagt. Deshalb übernehmen jetzt Narren mit ihren kreativsten Kostümen die Innenstadt. Ab 14 Uhr locken Hüpfburg und Animation Familien; später öffnet die Stadtrichter-Bar, deren Erlöse auch an „Krone“-Leser helfen gehen.