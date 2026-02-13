Bestzeit von Mercedes, aber Red Bull beängstigend

Die Formel-1-Topteams schieben einander munter die Favoritenrolle für die kommende Saison, die erste nach der größten Regelrevolution der vergangenen Jahrzehnte, zu. Mercedes hat seine am dritten und letzten Tag der dieswöchigen Testfahrten in Bahrain zumindest nicht entkräftet. Der einstige Serienweltmeister lag in der Zeitentabelle durch Kimi Antonelli und George Russell mit beiden Piloten voran. Wie sehr die Karten in der Wüste bereits aufgedeckt wurden, ist aber offen.