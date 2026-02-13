Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

Test in Bahrain

Bestzeit von Mercedes, aber Red Bull beängstigend

Formel 1
13.02.2026 21:48
Toto Wolff
Toto Wolff(Bild: AP/Altaf Qadri)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mercedes hat die erste Testwoche der Formel 1 in Bahrain mit einer doppelten Bestzeit abgeschlossen. Kimi Antonelli fuhr am Freitag vor George Russell die Wochenbestzeit. Doch „ziemlich beängstigend“ sei nur der Vorsprung von Red Bull.

0 Kommentare

Die Formel-1-Topteams schieben einander munter die Favoritenrolle für die kommende Saison, die erste nach der größten Regelrevolution der vergangenen Jahrzehnte, zu. Mercedes hat seine am dritten und letzten Tag der dieswöchigen Testfahrten in Bahrain zumindest nicht entkräftet. Der einstige Serienweltmeister lag in der Zeitentabelle durch Kimi Antonelli und George Russell mit beiden Piloten voran. Wie sehr die Karten in der Wüste bereits aufgedeckt wurden, ist aber offen.

Kimi Antonelli
Kimi Antonelli(Bild: AFP/ANDREJ ISAKOVIC)

  Dritter war am Freitag Ex-Weltmeister Lewis Hamilton im Ferrari. Sein Teamkollege Charles Leclerc schätzte sowohl Mercedes als auch Red Bull stark ein. „Red Bull hat ein bisschen mehr gezeigt als Mercedes, und das war sehr eindrucksvoll“, meinte der Monegasse. „Ich denke, Mercedes versteckt noch eine riesige Menge.“ Wie viel, das werde nur die Zeit zeigen. Die Saison beginnt am 8. März mit dem Grand Prix von Australien in Melbourne.

Isack Hadjar
Isack Hadjar(Bild: APA-Images / REUTERS / Rula Rouhana)

„Warten wir einfach bis Melbourne und sehen wir, wie viel Leistung sie auf einmal finden. Ich weiß das jetzt schon“, sagte der viermalige Weltmeister Max Verstappen, der im Red Bull vor seinem neuen Teamkollegen Isack Hadjar die fünftschnellste Runde drehte.

George Russell
George Russell(Bild: EPA/ALI HAIDER)

„Ziemlich beängstigender“ Vorsprung
Russell wiederum erklärte ähnlich wie zuletzt sein Teamchef Toto Wolff, dass Verstappen und Hadjar leistungsmäßig einen „ziemlich beängstigenden“ Vorsprung hätten. Einer der wenigen Fakten: Oscar Piastri spulte im McLaren am Freitag die meisten Runden ab und wurde Vierter. 161 Umläufe sind auf dem Kurs in Sakhir fast drei Renndistanzen. Kommende Woche wird dort von Mittwoch bis Freitag erneut getestet.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Formel 1
13.02.2026 21:48
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
178.569 mal gelesen
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.771 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
107.130 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2148 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
982 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf