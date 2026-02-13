Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

75-Jährige verletzt

Unternehmer-Gattin rastet bei Verkehrsblockade aus

Gericht
13.02.2026 19:00
Auf dieser Straße im 19. kam es zu den unschönen Szenen, die Dashcam des Mercedes (Symbol) ...
Auf dieser Straße im 19. kam es zu den unschönen Szenen, die Dashcam des Mercedes (Symbol) filmte mit.(Bild: Krone KREATIV/Martin Jöchl, stock.adobe.com, Mario Urbantschitsch)
Porträt von Anja Richter
Von Anja Richter

Eine gut situierte Wienerin verliert im Kampf um den Vorrang bei einer Straßenenge im Nobelbezirk Döbling die Nerven. Resultat: Eine Autolenkerin und deren 75-jährige Mutter wurden verletzt. Und auch sie selbst blieb nicht unverschont.

0 Kommentare

In nobler Gegend in Wien-Döbling fahren zwei Autos gleichzeitig in eine Straßenenge ein und blockieren sich gegenseitig. Es wäre für die späteren Opfer einfach gewesen, ein bis zwei Meter zurückzuschieben und die Kolonne, die sich gegenüber gebildet hat, vorbeizulassen. Doch die Lenkerin, die mit ihrer Mutter unterwegs war, denkt nicht daran: „Ich habe Vorrang!“, ruft sie. Ihr gegenüber steht die Mercedes G-Klasse, mit dem die betuchte Angeklagte am 17. Oktober am Weg in die Arbeit war. Die Dashcam der Luxuskarosse filmt die Szenen mit.

Mutter eilte Tochter zu Hilfe
„Ich war an dem Tag nervös“, gibt die Unternehmer-Gattin zu. „Fahr jetzt bitte, mach keinen Terror. Mein Gott, na!“, rief sie dem Duo im Kleinwagen gegenüber zu. Es folgt ein Hupkonzert. Plötzlich platzt der Mercedes-Lenkerin der Kragen. Sie springt aus dem Wagen, läuft zu der anderen Lenkerin, beugt sich durch das offene Fenster in deren Wagen und schlägt mit ihrem Handy auf deren Schulter ein. Das wiederum ruft die Mutter, eine rüstige 75-Jährige, auf den Plan. Sie steigt aus und eilt mit den Worten „Du schlägst meine Tochter nicht!“ zu Hilfe.

Zitat Icon

Ich habe beantragt, dass ein weiterer Tatzeuge, der im Video zu sehen ist, ausgeforscht wird.

Anwalt Rainer Rienmüller

Bild: Kristian Bissuti

Hämatome und abstehender Finger
Die ältere Dame versucht, die Frau im roten Designerkostüm von ihrer Tochter wegzuziehen, die jetzt auch aus dem Wagen steigt. Zusammen wollten sie die „Angreiferin“ bändigen: „Eine zog mich an den Haaren. Da bin ich in Panik geraten, wollte mich einfach nur befreien. Ich wollte niemanden verletzen“, behauptet wiederum diese. Doch neben Hämatomen stand bei der 75-Jährigen nach dem Gerangel ein Finger weg.

„Wissen Sie, wie alt die Frau ist? 75 Jahre. Sie kann ihren Finger bis heute nicht bewegen“, sagt die Opfervertreterin zu der Mandantin von Anwalt Rainer Rienmüller und fordert im Landl 15.000 Euro von der Mercedes-Lenkerin, die sich wegen schwerer Körperverletzung verantworten muss.

Lesen Sie auch:
Anwalt Sascha Flatz mit seiner Mandantin und den beiden weiteren Angeklagten im kuriosen ...
„Er provozierte uns“
Polizistin warf Melone in Richtung Motorradfahrer
12.02.2026

Deren Versprechen an Richter Philipp Krasa: „Sollte ich nochmals in so eine Situation kommen, werde ich sitzen bleiben. Ich habe den großen Fehler gemacht, dass ich ausgestiegen bin.“

Vertagt, um einen weiteren Zeugen, der im Video zu sehen ist, zu befragen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Gericht
13.02.2026 19:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Mehr Gericht
75-Jährige verletzt
Unternehmer-Gattin rastet bei Verkehrsblockade aus
Krone Plus Logo
Gesetzliche Grenzen
Einbrecher erschossen: Wie weit geht die Notwehr?
Gezielt abgedrückt
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
Von Staatsanwaltschaft
Pilnacek: Neues Gutachten bestätigt Ertrinkungstod
Salzburger bekam recht
Informationen nicht gegeben: Rüge für Behörde
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf