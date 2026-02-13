Unternehmer-Gattin rastet bei Verkehrsblockade aus

In nobler Gegend in Wien-Döbling fahren zwei Autos gleichzeitig in eine Straßenenge ein und blockieren sich gegenseitig. Es wäre für die späteren Opfer einfach gewesen, ein bis zwei Meter zurückzuschieben und die Kolonne, die sich gegenüber gebildet hat, vorbeizulassen. Doch die Lenkerin, die mit ihrer Mutter unterwegs war, denkt nicht daran: „Ich habe Vorrang!“, ruft sie. Ihr gegenüber steht die Mercedes G-Klasse, mit dem die betuchte Angeklagte am 17. Oktober am Weg in die Arbeit war. Die Dashcam der Luxuskarosse filmt die Szenen mit.