Paris Saint-Germain kassiert dritte Saison-Pleite

Olympia
Stade Rennes hat Paris Saint-Germain in der französischen Ligue 1 die dritte Saisonniederlage zugefügt. Der ineffiziente Meister unterlag am Freitagabend auswärts 1:3 und könnte am Samstag seine Führungsposition an Verfolger Lens mit ÖFB-Legionär Samson Baidoo verlieren.
Ousmane Dembele gelang für PSG nur der Anschlusstreffer zum 1:2 (71.), Breel Embolo machte für Rennes mit seinem Tor zehn Minuten später alles klar.
Die Bretonen hatten zuletzt viermal in Folge verloren.
