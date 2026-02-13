Suche läuft: Täter nach Gewaltverbrechen flüchtig

Der Lehener Park in der Stadt Salzburg kommt nicht aus den Schlagzeilen: Am Freitagabend ereignete sich in unmittelbarer Nähe ein Gewaltverbrechen, das zwei Schwerverletzte forderte. Derzeit sind Polizeihubschrauber auf der Suche nach dem oder den flüchtigen Tätern.
Freitagnacht wurde die Polizei zu einem Verbrechen im Bereich zwischen der Althofenstraße und der Friesachstraße gerufen. Vor einem Wohnblock war es zu einem folgenschweren Angriff gekommen, der zwei Schwerverletzte forderte.
Der oder die Täter befanden sich bei Redaktionsschluss noch auf der Flucht. Die Polizei suchte die Gegend mit einem Polizeihubschrauber ab.
Wie sich die Tat genau zugetragen hat, sowie über die Identität der Opfer, war noch nichts bekannt. Auch zu den Gesuchten wurden am Abend noch keine weiteren Informationen bekannt.
