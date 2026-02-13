„Wenn wir streiten, schickt er mich ins Wirtshaus“

Im Dirndl ist es passiert

Also irgendwie endete dieser Ausflug in Niederösterreich, man überquerte die Donau mit der Rollfähre in Pöchlarn und dann … „Ich wollte mit der Pferdekutsche nach Krems zum Heurigen fahren“, erzählt Ingrid. Dann stand er da. Peter! „Er war mir sympathisch“, sagt sie. „Ich hab mich wohlweislich zu ihr gesetzt“, sagt er. Ganz hinten in der Kutsche. Sie wollte Bruderschaft trinken mit dem damaligen „Herrn Platzer“, er war nur fasziniert von ihrem Dirndl und den weißen Stutzen. Und aus dem Bruderschaftsbusserl wurde - „Okay, wir haben geschmust“, sagen beide unisono.