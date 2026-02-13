Putins Gäste müssen nicht mehr in Covid-Quarantäne

Merkel macht Pandemie für Ukraine-Krieg mitverantwortlich

Der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge haben sich die Beziehungen zu Russland in den vergangenen Jahren auch dadurch verschlechtert, dass die üblichen Gesprächsformate zusammengebrochen seien. Man habe nicht regelmäßig mit dem Kreml-Chef sprechen können. „Und das ist im Umgang mit nicht demokratisch regierten Ländern noch schwieriger, als wenn man schon unter gleich organisierten Ländern so wenig miteinander redet“, so Merkel.