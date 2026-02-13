Putins Gäste müssen nicht mehr in Covid-Quarantäne

Der Kreml lockert seine strikten Auflagen: Wer den russischen Präsidenten Wladimir Putin treffen möchte, muss künftig keine Quarantäne mehr durchlaufen. Dies Regelung war mit Beginn der Corona-Pandemie eingeführt worden – und galt bis heute.
Russlands Staatsoberhaupt ist für den vorsichtigen Umgang mit seiner Gesundheit bekannt. Oft für seine übertriebenen Maßnahmen belächelt, ist er mittlerweile der weltweit strengste Präsident, was Vorsichtsmaßnahmen bei seinen Zusammenkünften anbelangt, schreibt die Nachrichtenseite „Fairdaily“ nun unter Berufung auf Quellen aus russischen Regierungskreisen. Ganze sechs Jahre lang soll er diese durchgehend aufrechterhalten haben.
Minister, Leiter staatseigener Unternehmen und Milliardäre mussten demnach tage- oder manchmal sogar wochenlang in speziellen Isolationsanlagen ausharren, um den Kreml-Chef sehen zu dürfen. Wenn bei Zusammenkünften mit Politikern aus anderen Staaten keine entsprechende Absonderung möglich gewesen sei, habe man die Unterhaltung zur Minimierung des Ansteckungsrisikos auf einen langen Tisch verlegt.
„In Russland sind persönliche Treffen mit dem Präsidenten in Kriegszeiten ein äußerst wichtiges politisches Gut, und jetzt lässt sich deren Organisation einfacher gestalten“, schreibt „Fairydaily“.
Merkel macht Pandemie für Ukraine-Krieg mitverantwortlich
Der ehemaligen deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel zufolge haben sich die Beziehungen zu Russland in den vergangenen Jahren auch dadurch verschlechtert, dass die üblichen Gesprächsformate zusammengebrochen seien. Man habe nicht regelmäßig mit dem Kreml-Chef sprechen können. „Und das ist im Umgang mit nicht demokratisch regierten Ländern noch schwieriger, als wenn man schon unter gleich organisierten Ländern so wenig miteinander redet“, so Merkel.
Ihr sei aber schon seit „vielen, vielen Jahren“ klar gewesen, dass von Putin ausgehend eine ernsthafte Gefahr bestanden habe.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.