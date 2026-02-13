Friedl Kubelka: Ein Leben in intimen Miniaturen

Die 1946 in London geborene, in Wien und Paris lebende Künstlerin hat sich ab den 1970er Jahren als Fotografin und Filmemacherin einen Namen gemacht – vor allem mit ihren seriellen Porträts und konzeptuellen Kurzfilmen. Auch als Gründerin der „Schule für künstlerische Photografie“ setzte sie Maßstäbe. Seit 2009 nennt sich die Filmerin auch Friedl vom Gröller. Sieben ihrer Kurzfilme zeigt auch das Belvedere – sie komplettieren den künstlerischen wie biografischen Bogen. Die sehr dicht gemalten, teils ins Surreale abdriftenden Bildräume stehen dabei im starken Kontrast zu den Schwarz-Weiß-Filmen.