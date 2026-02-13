Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Belvedere 21

Friedl Kubelka: Ein Leben in intimen Miniaturen

Kultur
13.02.2026 18:00
Bunte Alltagsszenen von Friedl Kubelka, Dianabad 1975
Bunte Alltagsszenen von Friedl Kubelka, Dianabad 1975(Bild: Bildrecht, Wien 2026 für Friedl Kubelka)
Porträt von Judith Belfkih
Von Judith Belfkih

Das Belvedere 21 zeigt die Fotografie-Pionierin und Filmemacherin Friedl Kubelka in einer ungewohnten Rolle – als Malerin von bunten Kleinformaten. „Nicht daheim und doch zu Hause“ ist bis 7. Juni zu sehen.

0 Kommentare

Sie sind wie eine farbenfrohe gemalte Biografie, die 54 chronologisch gehängten kleinformatigen Bilder, die den schlichten Raum im Belvedere füllen. Teils in Postkartengröße, teils auf A5 hat Friedl Kubelka die detailreichen Miniaturen ab 1971 zu Papier gebracht, das jüngste Blatt stammt von Ende 2025. Insgesamt umfasst das gemalte Werk gut 150 Blätter. Jugendliche Verlorenheit ist hier zu erfahren, die erste Liebe, die Hochzeit mit Peter Kubelka, Mutterschaft und Reisen, Alltagsszenen, Wünsche und Träume, Begegnungen mit Wegbegleitern, mit der Natur – und mit dem Tod.

Die Szenen haben alle intimen Charakter. Trotz der kräftigen Farben haben sie eine gewisse Fragilität, drücken auch eine psychische Verfasstheit aus in Ornamenten und Linien. Dass Friedl Kubelka auch als Psychoanalytikerin tätig ist, sieht man hier deutlich.

Friedl Kubelka, Nicht daheim und doch zu Hause, 1971
Friedl Kubelka, Nicht daheim und doch zu Hause, 1971(Bild: Bildrecht, Wien 2026 für Friedl Kubelka)
Friedl Kubelka, Neuffers Zimmer, 1974
Friedl Kubelka, Neuffers Zimmer, 1974(Bild: Business Graphics Datentechnik G)
Friedl Kubelka, Der Besuch, 1975
Friedl Kubelka, Der Besuch, 1975(Bild: Bildrecht, Wien 2026 für Friedl Kubelka)
Friedl Kubelka, La Jumellière, 1994
Friedl Kubelka, La Jumellière, 1994(Bild: Business Graphics Datentechnik G)
Friedl Kubelka, Tod West, 2012
Friedl Kubelka, Tod West, 2012(Bild: Bildrecht, Wien 2026 für Friedl Kubelka)

Die 1946 in London geborene, in Wien und Paris lebende Künstlerin hat sich ab den 1970er Jahren als Fotografin und Filmemacherin einen Namen gemacht – vor allem mit ihren seriellen Porträts und konzeptuellen Kurzfilmen. Auch als Gründerin der „Schule für künstlerische Photografie“ setzte sie Maßstäbe. Seit 2009 nennt sich die Filmerin auch Friedl vom Gröller. Sieben ihrer Kurzfilme zeigt auch das Belvedere – sie komplettieren den künstlerischen wie biografischen Bogen. Die sehr dicht gemalten, teils ins Surreale abdriftenden Bildräume stehen dabei im starken Kontrast zu den Schwarz-Weiß-Filmen.

„Nicht daheim und doch zu Hause“ – der Titel der kleinen Schau macht klar, dass die Gouachen das privateste Medium der Künstlerin sind. „Das Malen gibt mir Halt“, sagt Kubelka selbst über die bunten Blätter, deren Details es zu erkunden lohnt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
13.02.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
171.809 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.277 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.768 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
1988 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
851 mal kommentiert
Mehr Kultur
Belvedere 21
Friedl Kubelka: Ein Leben in intimen Miniaturen
Kunst am Traunsee
Eine „Ritter-Rüstung“ aus Gmundner Keramik
Neues Solo-Stück
Schauspielhaus Graz: Ein Denkmal für Annie Ernaux
Bis zu 50% sparen
Schenken Sie Top-Events mit dem Krone Ticketshop!
Linz und Wien
Ein „Hamlet“ als packendes Pubertätsdrama
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf