Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zu Olympia 2026 auf einen Blick
Zum Special
MedaillenGold MedalSilver MedalBronze MedalTotal Medals
Zeitplan Ergebnisse

NBA

„Point God“ Chris Paul erklärt seinen Rücktritt

US-Sport
13.02.2026 20:09
Chris Paul
Chris Paul(Bild: AP/Phelan M. Ebenhack)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Der zwölffache „All-Star“ Chris Paul hat nach 21 Saisonen in der National Basketball Association seinen Rücktritt verkündet.

0 Kommentare

„Auch wenn dieses Kapitel als ‘NBA-Spieler‘ nun abgeschlossen ist, wird Basketball für immer Teil meiner DNA bleiben“, schrieb der 40-Jährige am Freitag auf Instagram. Pauls Plan war eigentlich, mit Saisonende abzutreten. Zuletzt wurde er von den Los Angeles Clippers aus gehalts-taktischen Gründen zu den Toronto Raptors getradet.

Der Klub von Jakob Pöltl stellte ihn am Freitag wenig überraschend frei. Für die Clippers hatte Paul in dieser Saison im Schnitt 2,9 Punkte und 3,3 Assists angeschrieben. Seit Anfang Dezember kam er nicht mehr zum Einsatz. Mit insgesamt 12.552 Assists rangiert der „Point God“ in der ewigen NBA-Statistik in dieser Kategorie auf Rang zwei hinter John Stockton (15.806).

Mit den USA gewann Paul 2008 in Peking und 2012 in London zweimal olympisches Gold. Einen NBA-Titel holte er nie, 2021 verlor er mit den Phoenix Suns in den Finals gegen die Milwaukee Bucks.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
US-Sport
13.02.2026 20:09
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
174.232 mal gelesen
Tirol
Schock in Tirol: Mutter tötet Sohn und sich selbst
167.278 mal gelesen
In diesem Haus wurden die Leichen entdeckt.
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.769 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2065 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
980 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Mehr US-Sport
NBA
„Point God“ Chris Paul erklärt seinen Rücktritt
Beim Sieg gegen Dallas
LeBron James stellt neuen Rekord in der NBA auf
NBA
Toronto verliert bei Pöltl-Comeback gegen Detroit
Hornets und Pistons
NBA verhängt drastische Sperren nach Prügel-Eklat
Krone Plus Logo
Pöltl vor Comeback
„Er ist der Typ, den ich sehr gerne im Team hätte“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf