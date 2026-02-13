„Point God“ Chris Paul erklärt seinen Rücktritt

Der Klub von Jakob Pöltl stellte ihn am Freitag wenig überraschend frei. Für die Clippers hatte Paul in dieser Saison im Schnitt 2,9 Punkte und 3,3 Assists angeschrieben. Seit Anfang Dezember kam er nicht mehr zum Einsatz. Mit insgesamt 12.552 Assists rangiert der „Point God“ in der ewigen NBA-Statistik in dieser Kategorie auf Rang zwei hinter John Stockton (15.806).