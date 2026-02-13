Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bullen unter Druck

Sportchef Mann stellt Letsch die Rute ins Fenster

Salzburg
13.02.2026 22:00
Seit Jänner bei Salzburg: Mann.
Seit Jänner bei Salzburg: Mann.(Bild: GEPA)
Porträt von Philip Kirchtag
Von Philip Kirchtag

Neo-Bullen-Sportboss Marcus Mann machte im „Krone“-Interview klar, dass man schnell in die Erfolgsspur zurück muss. Trainer Thomas Letsch und die Bullen stehen am Sonntag beim Auswärtsspiel beim GAK unter Zugzwang. 

0 Kommentare

„Wir müssen mit Ball gegen tief stehende Gegner einfach besser werden, bessere Lösungen finden, bessere Laufwege haben, um den Gegner in Bewegung zu bringen. Und das ist das, woran wir jetzt gemessen werden und wo dann auch das Trainerteam seinen wesentlichen Input einbringen muss. Ich will über die Vergangenheit nicht gerne sprechen, für mich zählt die Gegenwart. Mir ist aber schon bekannt, dass es diese Probleme auch schon im vergangenen Jahr gab. Deswegen sage ich auch bewusst: Das müssen wir in den Griff bekommen.“

Das sagte Salzburgs Geschäftsführer Sport Marcus Mann im großen Interview mit der „Krone“ auf die Frage, ob Thomas Letsch der Trainer ist, der Salzburg in die Zukunft führen soll. Und auf die Nachfrage, wie viel Zeit bleibe, um die angesprochenen Probleme in den Griff zu bekommen, meinte er: „Nach einem verlorenen Spiel sollte man im besten Fall wieder gewinnen.“

Unter Druck: Trainer Letsch.
Unter Druck: Trainer Letsch.(Bild: Andreas Tröster)

Klar ist, dass ein Bekenntnis zu Letsch definitiv anders aussehen würde. Viel eher stellte Mann dem 57-Jährigen die Rute ins Fenster. Sprich: Wenn Salzburg am Sonntag (14.30) das Auswärtsspiel beim GAK nicht gewinnt, könnte es für den Trainer eng werden.

Heil in der Defensive
Die Ideenfindung gegen defensive Gegner lässt unter Letsch bekanntlich weiter zu wünschen übrig. Das ist auch Mann bereits aufgefallen. Dass die Grazer ähnlich wie zuletzt die Wiener Austria auftreten und ihr Heil in der Abwehr suchen werden, ist jedoch kein Geheimnis. Deshalb wird spannend zu sehen, ob die Bullen dieses Mal bessere Lösungen gegen den tiefen Block finden können. Dabei helfen soll jetzt auch Neuzugang Damir Redzic. Der Ungar fehlte gegen die Veilchen bekanntlich wegen einer in der Slowakei erhaltenen Sperre, ist nun aber einsatzbereit.

Lesen Sie auch:
Marcus Mann ist Geschäftsführer Sport beim FC Red Bull Salzburg.
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Interview
Neuer Sportboss mit Ansage an Trainer Letsch
12.02.2026
Millionenflop
Einstiges Toptalent verlässt die Bullen
13.02.2026

Für ihn und seine Kollegen geht es heute Nachmittag nach dem Abschlusstraining in Taxham mit dem Bus in die steirische Landeshauptstadt. Beim Match am Sonntag werden rund 6000 Fans erwartet. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
13.02.2026 22:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Es wird keinen ernstzunehmenden Gegenkandidaten für Andreas Babler beim SPÖ-Bundesparteitag ...
Kehrt jetzt Ruhe ein?
Babler bleibt einziger Vorschlag für SPÖ-Vorsitz
Die Dashcam eines Autolenkers zeichnete die schockierenden Szenen auf.
Unglück in Sarajevo
Straßenbahn entgleist und mäht Wartende nieder
Die Grünen haben innerhalb von zwei Tagen ungefähr 10.000 Unterschriften für eine ...
Steuer auf Erbschaften
Zehntausend unterstützen Petition der Grünen
Schwer bewaffnet durchkämmten ICE-Beamte Gemeinden Minnesotas, um Migranten ohne Dokumente zu ...
Zwei Tote bei Razzien
Gefürchtete ICE-Beamte aus Minnesota abgezogen
Jasmin Schmidt und Andreas Rittner bekommen bereits zum dritten Mal Zwillinge.
Bald Neunfach-Mama
Frau in Bayern bekommt zum dritten Mal Zwillinge
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
178.569 mal gelesen
Olympia
Nach Blamage: Shiffrin zittert vor ÖSV-Trainer
150.771 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Olympia
Lindsey Vonn zeigt Horror-Bild aus dem Krankenbett
107.130 mal gelesen
Lindsey Vonn meldet sich erstmals nach ihrem schweren Sturz mit einem Foto.
Salzburg
Salzburger erschoss Einbrecher: Mordanklage!
2148 mal kommentiert
Der Tatort in Salzburg-Gnigl: In diesem Wohnhaus passierte es. 
Innenpolitik
Die letzte Hoffnung, die der SPÖ nun noch bleibt
982 mal kommentiert
Christian Kern bei der Präsentation seines „Plan A“ im Jahr 2017
Adabei Österreich
Geplatzte Roben, irres Gedränge & Liebes-Outings
853 mal kommentiert
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf