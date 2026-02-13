Sportchef Mann stellt Letsch die Rute ins Fenster

„Wir müssen mit Ball gegen tief stehende Gegner einfach besser werden, bessere Lösungen finden, bessere Laufwege haben, um den Gegner in Bewegung zu bringen. Und das ist das, woran wir jetzt gemessen werden und wo dann auch das Trainerteam seinen wesentlichen Input einbringen muss. Ich will über die Vergangenheit nicht gerne sprechen, für mich zählt die Gegenwart. Mir ist aber schon bekannt, dass es diese Probleme auch schon im vergangenen Jahr gab. Deswegen sage ich auch bewusst: Das müssen wir in den Griff bekommen.“