Gold für Totsuka nach Snowboard-Flugshow

Der als Goldkandidat gehandelte James kam zweimal nicht sauber durch. Dabei waren sein erster und sein letzter Durchgang bis zu einem späten Ausrutscher technisch äußerst anspruchsvoll. Totsuka stürzte ebenfalls im letzten Run, hatte sich aber zuvor von 91,00 auf 95,00 Punkte gesteigert – genug für den Olympiasieg.