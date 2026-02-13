Verhöhnung! Ex-Teamspieler drei Wochen gesperrt

Brite holt Skeleton-Gold, Maier & Auer weit zurück
Olympia
Der Strafsenat (MOBA) des Kärntner Eishockeyverbandes (KEHV) greift hart durch. Weil Althofen-Trainer Gerald Ressmann beim 22:1-Kantersieg über Leoben in der Division I so sehr gegen die Fairplay-Regeln verstoßen haben soll, dass es laut KEHV sogar als „Schädigung des Sports“ galt. Ressmann wehrt sich, der MOBA-Chef erklärt sich. Einspruch kann Sachlage ändern.
Mega-Strafe für Gerry Ressmann! Der Strafsenat (MOBA) des Kärntner Eishockeyverbandes verdonnert den Trainer von Division-I-Klub Althofen ganze drei Wochen zum Zusehen!
