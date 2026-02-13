Skispaß für Nachwuchs: Klassiker geht in Betrieb

Ein Verein sorgt für Pistenspaß in Baldramsdorf

Immer mehr Skigebiete für die ganz Kleinen mussten aus Kostengründen schließen. Umso dankbarer ist man dafür, dass es Leute gibt, die sich für den Erhalt einsetzen. Wie der „Schiclub Baldramsdorf“ mit Obmann Gerhard Feichter, der die Piste betreut, um dem Nachwuchs Skifahren beibringen zu können. „Den Erhalt finanzieren wir durch Einnahmen von Veranstaltungen oder Spenden, auch die Gemeinde übernimmt einen Teil der Kosten“, freut man sich vor Ort.