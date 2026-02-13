Vorteilswelt
Kleine Skigebiete

Skispaß für Nachwuchs: Klassiker geht in Betrieb

Kärnten
13.02.2026 08:00
Pistenspaß für Kinder im Ochsengarten Paternion.
Pistenspaß für Kinder im Ochsengarten Paternion.(Bild: Elisa Aschbacher)
Porträt von Elisa Aschbacher
Porträt von Felix Justich
Von Elisa Aschbacher und Felix Justich

Mit viel persönlichem Einsatz bieten auch kleinere Skigebiete herrlichen Pistenspaß. Davon profitieren gerade unsere Jüngsten. Und das sichert den Nachwuchs auf den Kärntner Pisten. 

0 Kommentare

Täglich dürfen sich hundert Kinder über zwei präparierte Pisten im Ochsengarten direkt in Paternion freuen. Auch Rodel- und Wellenbahn sorgen für Abwechslung. Zu verdanken ist das Marcus Nordhoff, der viel Herzblut in Aufsicht, Pisten-Präparation und mehr steckt. Auch Skikurse werden dort abgehalten. Der Ochsengarten zählt zum Skigebiet Gerlitzen. „Es wurde damals vom Geschäftsführer Hans Hopfgartner übernommen, weil die Gemeinde es selbst nicht mehr finanzieren konnte“, erzählt Nordhoff.

Marcus Nordhoff macht den Skispaß für die Kleinen im Ochsengarten in Paternion möglich
Marcus Nordhoff macht den Skispaß für die Kleinen im Ochsengarten in Paternion möglich(Bild: Elisa Aschbacher)
Auch Bino der Bär – das Maskottchen von der Gerlitzen – ist immer wieder vor Ort.
Auch Bino der Bär – das Maskottchen von der Gerlitzen – ist immer wieder vor Ort.(Bild: Elisa Aschbacher)
(Bild: Elisa Aschbacher)

Ein Verein sorgt für Pistenspaß in Baldramsdorf
Immer mehr Skigebiete für die ganz Kleinen mussten aus Kostengründen schließen. Umso dankbarer ist man dafür, dass es Leute gibt, die sich für den Erhalt einsetzen. Wie der „Schiclub Baldramsdorf“ mit Obmann Gerhard Feichter, der die Piste betreut, um dem Nachwuchs Skifahren beibringen zu können. „Den Erhalt finanzieren wir durch Einnahmen von Veranstaltungen oder Spenden, auch die Gemeinde übernimmt einen Teil der Kosten“, freut man sich vor Ort.

(Bild: Schiclub Baldramsdorf)
Der Schiclub Baldramsdorf besteht aus insgesamt 120 Mitgliedern, 35 sind aktive Mitglieder.
Der Schiclub Baldramsdorf besteht aus insgesamt 120 Mitgliedern, 35 sind aktive Mitglieder.(Bild: Schiclub Baldramsdorf)
(Bild: Schiclub Baldramsdorf)

Heidi-Alm nutzt gute Schneelage für Zusatzlift
Ein kleines „Winterwunder“ hat sich am Falkert zugetragen. Weil es in vergangener Zeit in dem kleinen, aber feinen Familienskigebiet auf über 1800 Metern Seehöhe kräftig geschneit hatte, fährt ab diesem Wochenende ein zusätzlicher Lift.

„Der Zirmach-Lift gehört zur Geschichte unseres Skigebiets – ihn in diesem Winter wieder einmal in Betrieb zu nehmen, ist für uns eine Herzensangelegenheit“, ist Lukas Köfer, Geschäftsführer der Skilifte Falkert, erfreut. „Gerade für unsere einheimischen Gäste ist es etwas Besonderes, wieder diese klassische Waldabfahrt erleben zu können.“

Der Zirnach-Lift am Falkert eröffnet neue Naturschneeabfahrten.
Der Zirnach-Lift am Falkert eröffnet neue Naturschneeabfahrten.(Bild: Heidi Alm Falkert)
(Bild: Heidi Alm Falkert)

Dass es heuer wieder klappt, ist auch dem persönlichen Einsatz von Betriebsleiter Michael Assinger zu verdanken, der selbst mit der Schaufel Hand anlegte. Vorerst ist für den Zirnach-Lift nur ein Wochenendbetrieb geplant. Auf jeden Fall soll die Saison bis Ostern noch voll ausgenutzt werden. „Wir freuen uns noch auf gewaltige Skitage am Falkert“, betont Köfer.

Kärnten
13.02.2026 08:00
Kärnten

Kleine Skigebiete
Skispaß für Nachwuchs: Klassiker geht in Betrieb
Krone Plus Logo
Villachs Ungarn-Doppel
Klublegende Unterluggauer bewarb sich beim VSV
In Wohnung des Diebes
Gestohlenen Scooter mit Tracker wieder gefunden
Krone Plus Logo
Wie es dazu kam ...
Bei diesem Wirt landet Biber am Teller der Gäste
Krone Plus Logo
„Müssen sparen“
Zwei Neuzugänge wohnen beim Austria-Präsidenten!
