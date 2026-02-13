Skispaß für Nachwuchs: Klassiker geht in Betrieb

Mit viel persönlichem Einsatz bieten auch kleinere Skigebiete herrlichen Pistenspaß. Davon profitieren gerade unsere Jüngsten. Und das sichert den Nachwuchs auf den Kärntner Pisten.
Täglich dürfen sich hundert Kinder über zwei präparierte Pisten im Ochsengarten direkt in Paternion freuen. Auch Rodel- und Wellenbahn sorgen für Abwechslung. Zu verdanken ist das Marcus Nordhoff, der viel Herzblut in Aufsicht, Pisten-Präparation und mehr steckt. Auch Skikurse werden dort abgehalten. Der Ochsengarten zählt zum Skigebiet Gerlitzen. „Es wurde damals vom Geschäftsführer Hans Hopfgartner übernommen, weil die Gemeinde es selbst nicht mehr finanzieren konnte“, erzählt Nordhoff.
Ein Verein sorgt für Pistenspaß in Baldramsdorf
Immer mehr Skigebiete für die ganz Kleinen mussten aus Kostengründen schließen. Umso dankbarer ist man dafür, dass es Leute gibt, die sich für den Erhalt einsetzen. Wie der „Schiclub Baldramsdorf“ mit Obmann Gerhard Feichter, der die Piste betreut, um dem Nachwuchs Skifahren beibringen zu können. „Den Erhalt finanzieren wir durch Einnahmen von Veranstaltungen oder Spenden, auch die Gemeinde übernimmt einen Teil der Kosten“, freut man sich vor Ort.
Heidi-Alm nutzt gute Schneelage für Zusatzlift
Ein kleines „Winterwunder“ hat sich am Falkert zugetragen. Weil es in vergangener Zeit in dem kleinen, aber feinen Familienskigebiet auf über 1800 Metern Seehöhe kräftig geschneit hatte, fährt ab diesem Wochenende ein zusätzlicher Lift.
„Der Zirmach-Lift gehört zur Geschichte unseres Skigebiets – ihn in diesem Winter wieder einmal in Betrieb zu nehmen, ist für uns eine Herzensangelegenheit“, ist Lukas Köfer, Geschäftsführer der Skilifte Falkert, erfreut. „Gerade für unsere einheimischen Gäste ist es etwas Besonderes, wieder diese klassische Waldabfahrt erleben zu können.“
Dass es heuer wieder klappt, ist auch dem persönlichen Einsatz von Betriebsleiter Michael Assinger zu verdanken, der selbst mit der Schaufel Hand anlegte. Vorerst ist für den Zirnach-Lift nur ein Wochenendbetrieb geplant. Auf jeden Fall soll die Saison bis Ostern noch voll ausgenutzt werden. „Wir freuen uns noch auf gewaltige Skitage am Falkert“, betont Köfer.
