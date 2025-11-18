Veganer Schoko-Lebkuchen schmeckt am besten

Der beliebteste Lebkuchen ist vom Discounter – und vegan. Bei einem Geschmackstest des Vereins für Konsumenteninformation (VKI) ist er als der „eindeutige Sieger“ hervorgegangen. Am schlechtesten schmeckte den Verkostern der Lebkuchen einer österreichischen Traditionsmarke.
73 von 100 Punkten gaben die Testesser ihrem liebsten Lebkuchen, den „Schoko-Lebkuchen Herzen Sterne Brezeln Zartbitter“ von Favorina. Dieses Weihnachtsgebäck ist vom Discounter und kommt ganz ohne tierische Zutaten aus. 83 Prozent der Testesser waren so begeistert, dass sie das vegane Produkt kaufen würden. Der Lebkuchen ist bei Lidl in 500 Gramm-Kartons erhältlich.
65 Verkoster – darunter auch Kinder – hatten zehn mit Milch- oder Zartbitterschokolade überzogene Lebkuchen probiert, ohne zu wissen, von welcher Marke sie waren. Die Testesser bewerteten Aussehen, Geruch, Konsistenz, Geschmack und den Schokoladeanteil.
Verlierer zu trocken und hart
Insgesamt bewerteten die Verkoster drei Schoko-Lebkuchen mit „gut“, der Großteil hat „durchschnittlich“ geschmeckt. Das Schlusslicht in der Verkostung war ein Gebäck von Manner: die „Lebkuchen Schoko Brezerl Milchschokolade“. Die Testesser fanden die Brezerl zu trocken und zu hart. Außerdem hatte das Gebäck „zu wenig Lebkuchenseele“, wie im Bericht des VKI steht. Dieser Lebkuchen wurde als Einziger mit „weniger zufriedenstellend“ bewertet.
In allen Kategorien ein „gut“ bekam hingegen der Douceur „Mini Lebkuchen Vollmilch“ von Penny. Ihn wollen 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen. Der einzige Lebkuchen aus Roggenmehl und Honig ist der Pirker „Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus“. Das traditionellste Rezept im Test spaltete die Verkoster. Die einen fanden den Lebkuchen ein bisschen „zäh“, die anderen genau richtig „hausgemacht“. In einem Punkt waren sich die Verkoster aber einig: Er schmeckt am meisten nach klassischen Lebkuchen-Gewürzen. Das Gebäck würde ebenfalls bei 58 Prozent im Einkaufswagen landen.
Aus gesundheitlicher Perspektive empfiehlt sich Genuss in Maßen: Selbst die „Mini“-Schokolade-Lebkuchen in der Verkostung liefern etwa 40 bis 50 Kilokalorien pro Stück, die großen 110 bis 120 Kilokalorien. Der Nutri-Score aller Testprodukte liegt im Bereich D oder E.
