Veganer Schoko-Lebkuchen schmeckt am besten

In allen Kategorien ein „gut“ bekam hingegen der Douceur „Mini Lebkuchen Vollmilch“ von Penny. Ihn wollen 58 Prozent der Testesser aufs Kassenband legen. Der einzige Lebkuchen aus Roggenmehl und Honig ist der Pirker „Original Mariazeller Honiglebkuchen Magnus“. Das traditionellste Rezept im Test spaltete die Verkoster. Die einen fanden den Lebkuchen ein bisschen „zäh“, die anderen genau richtig „hausgemacht“. In einem Punkt waren sich die Verkoster aber einig: Er schmeckt am meisten nach klassischen Lebkuchen-Gewürzen. Das Gebäck würde ebenfalls bei 58 Prozent im Einkaufswagen landen.