Life imprisonment
Elias tortured to death: Father accepts verdict!
The trial surrounding little Elias (3), who was tortured to death by his parents, shocked the entire country on Monday. The two were sentenced to life imprisonment – not yet legally binding. Now there are new developments: Elias' father accepts the sentence!
"In this case, I can inform you that my client will not appeal the guilty verdict," defense attorney Matthias Holzmann emphasized to the "Krone" newspaper. Specifically, this means: "The child's father accepts the verdict. He considers it a just punishment and now wants to work through his misconduct in prison with professional help."
The child's father considers the sentence to be a just punishment and wants to work through his misconduct with professional help while in prison.
Matthias Holzmann, Verteidiger des Vaters
Bild: Imre Antal
According to information obtained by the Krone, Oliver Mathis, defense attorney for Elias's mother, is also expected to announce his client's decision today.
More details to follow shortly!
This article has been automatically translated,
read the original article here.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.