Rauch im Ferienhaus: Großeinsatz im Pitztal

Im letzten Moment konnten in der Nacht auf Mittwoch deutsche Urlauber in Wenns im Tiroler Pitztal (Bezirk Imst) ihre stark verrauchte Unterkunft verlassen. Eine schlafende Frau wurde von ihren Freunden geweckt.
Ein Rauchrückstau im Bereich eines Kamins bzw. Holzofens im ersten Stock eines alten Bauernhauses im Ortsteil Winkl sorgte für bange Momente. Kurz nach ein Uhr kam es zu einer starken Rauchentwicklung.
Obergeschoss schon stark verraucht
„Die Gäste bemerkten beim Betreten des ersten Stocks, wo eine junge Frau bereits schlief, plötzlich intensiven Rauchgeruch“, informiert Kommandant Lukas Scheiber von der Feuerwehr Wenns. Sie weckten die Frau sofort, die insgesamt vier Personen in dem Ferienhaus konnten das Gebäude dann zum Glück rechtzeitig eigenständig verlassen und Alarm schlagen. „Das Obergeschoss war schon sehr stark verraucht“, schildert Lukas Scheiber die dramatischen Momente.
Wir haben sofort nach dem Eintreffen unter schwerem Atemschutz den Innenangriff gestartet
Lukas Scheiber, Kommandant Feuerwehr Wenns
Die Feuerwehr Wenns rückte in der Folge mit 52 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, auch das Rote Kreuz Imst und die Polizei Wenns standen im Einsatz. „Wir haben nach dem Eintreffen unter schwerem Atemschutz sofort den Innenangriff gestartet“, schildert Scheiber. Der Ofen, von dem die Verrauchung ausging, wurde ausgeräumt, das Gebäude mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht. Bei einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera stellte sich heraus, dass sich zum Glück keine weiteren Glutnester in Ofen und Kamin mehr befanden.
Bewohner blieben unverletzt
Die Hausbewohner wurden vor Ort vorsorglich medizinisch betreut und von der Notärztin untersucht. Wie sich herausstellte, waren sie unverletzt geblieben. Sie verbrachten die weitere Nacht in einem Nachbarhaus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.