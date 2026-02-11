Rauch im Ferienhaus: Großeinsatz im Pitztal

Die Feuerwehr Wenns rückte in der Folge mit 52 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen aus, auch das Rote Kreuz Imst und die Polizei Wenns standen im Einsatz. „Wir haben nach dem Eintreffen unter schwerem Atemschutz sofort den Innenangriff gestartet“, schildert Scheiber. Der Ofen, von dem die Verrauchung ausging, wurde ausgeräumt, das Gebäude mittels Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht. Bei einer Kontrolle mit der Wärmebildkamera stellte sich heraus, dass sich zum Glück keine weiteren Glutnester in Ofen und Kamin mehr befanden.